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桃園關懷服務居家檢疫者 設減壓專線、垃圾集中站

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園居家檢疫者多達3千多人，市長鄭文燦今天主持防疫專案會議，跨局處提出多元服務方案，包含衛生局減壓專線、環保局垃圾清運集中站，並請圖書館提供線上閱讀管道，鄭文燦強調「居家檢疫者不是病人，也不是犯人」，除了管制外，也能從旁關懷協助讓他們度過枯燥的14天。記者張裕珍／攝影
桃園居家檢疫者多達3千多人，市長鄭文燦今天主持防疫專案會議，跨局處提出多元服務方案，包含衛生局減壓專線、環保局垃圾清運集中站，並請圖書館提供線上閱讀管道，鄭文燦強調「居家檢疫者不是病人，也不是犯人」，除了管制外，也能從旁關懷協助讓他們度過枯燥的14天。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎疫情延燒，桃園居家檢疫者多達3千多人，市長鄭文燦今天主持防疫專案會議，跨局處提出多元服務方案，包含衛生局減壓專線、環保局垃圾清運集中站，並請圖書館提供線上閱讀管道，鄭文燦強調「居家檢疫者不是病人，也不是犯人」，除了管制外，也能從旁關懷協助讓他們度過枯燥的14天。

鄭文燦說，自己每周一、三、五親自召開聯合防疫會議，今天針對居家檢疫者提出多元服務方案，希望居家檢疫者不被標籤化，且能在健康管理的情況下度過這14天，另針對產業紓困，目前立法院正在擬定，盼立法能周延，市府也會協助產業若放無薪假，要有勞資協議同意書，以最低工資保障員工，市府會持續照顧其餘產業面向。

「希望這波疫情能夠做到高標準防疫，讓台灣通過這個難關！」鄭文燦說，由於25日即將開學，仍有很多家長關心學校防疫準備情況，市府一定會藉著機會，不只是把防疫消毒做好，也會在學校進行各種衛生教育，並透過線上學習強化教學，在未來疫情度過之後，也希望未來經濟復甦的路網能夠快點建構，盡速回復正常生活。

桃園市政府衛生局指出，市府已成立跨局處應變中心整合民政、警政、環保、社政、衛政等相關局處資源，擴大防疫安心服務，並設立安心減壓專線（03）3340935分機3069，由專業心理、社工師，陪伴民眾與第一線防疫人員一同面對焦慮時刻。

衛生局長王文彥說，防疫期間衛生局防疫專線已接獲民眾300多通來電，大多為關心疫情現況與防疫物資，衛生局了解民眾因關心所產生的焦慮、不安及煩悶的情緒困擾，故設立安心減壓專線，及時提供民眾、居家隔離者情緒支持與陪伴或其他協助。

另針對第一線的防疫人員，面對防疫期間高壓工作之壓力，提供一對一心理諮詢，紓解心理壓力。此外，如居家隔離及檢疫民眾有就醫需求，提供通訊診療就醫服務，保障民眾健康。

「疫情總會過去，市府會與市民站在一起」，王文彥說，針對第一線的防疫人員，面對防疫期間高壓工作之壓力，也提供一對一心理諮詢，其他如居家隔離及檢疫民眾有就醫需求，提供通訊診療就醫服務，各局處也會提供民眾適當協助，並透過支持陪伴，共同度過防疫期間的不便。

衛生局 疫情 居家檢疫

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