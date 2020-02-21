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遠東全家福內壢廠換季outlet出清搶便宜 讀者另有優惠

聯合報 / 記者鄭國樑／即時報導
「法國百分百純羊毛冬被」讀者優惠價2000元；品牌專櫃零碼被套出清，每套1000元買一送一。圖/遠東全家福內壢廠提供
「法國百分百純羊毛冬被」讀者優惠價2000元；品牌專櫃零碼被套出清，每套1000元買一送一。圖/遠東全家福內壢廠提供

遠東全家福旗下全系列品牌即日起至3月8日，於桃園內壢廠舉辦廠區展售活動，現場推出全系列旗下品牌服飾、寢具、襯衫等眾多商品，採取直營模式舉辦，以最優惠的價格回饋給消費者。

近年來運動風盛行，特別推出採用機能性布料所製造的運動短衫，吸濕速乾且透氣乾爽，全面優惠價299元起；陽離子長袖運動吸排衫優惠價399元。戶外機能休閒外套，有防風、防潑水效果，且兼具保暖性，男女有多種款式、顏色可供挑選，全面出清價980元起，男款居家休閒上衣、長褲超值優惠價299元。

保暖熱銷商品主推「男女科技輕暖發熱衣」特別添加膠原蛋白，提升親膚性，穿搭效果更佳舒適，暖心優惠價兩件500元；此次展售會還推出德國印花平口褲、三角褲，材質舒適柔軟且透氣，任選三件500元；女性舒適棉質彈性盒褲，一盒兩件，任選兩盒只賣238元。

都會休閒長袖POLO衫，採用精梳棉所製，舒適輕巧好穿搭，獨賣價一件599元；上班族必購的易整燙長、短袖襯衫展售價一件399元起；零碼西褲、休閒長褲出清499元起，數量有限售完為止。

寢飾熱銷商品主打「法國百分百純羊毛冬被」讀者優惠價2000元，限量30件。品牌專櫃零碼被套出清，每套1000元買一送一；天然乳膠枕，舒爽透氣，具防蟎抗菌效果，搶購價一顆980元；全效防螨抗菌水洗枕優惠價一顆499元，限量20顆。

遠東全家福感謝聯合報、聯合新聞網讀者長久支持與愛護，特別推出品牌純棉涼被優惠活動，凡至現場出示此篇文章報導內容，即可以500元購得一件涼被，限量僅20件，請把握機會。

活動即日起至3月8日，營業時間上午10點至晚上7點，例假日照常營業，現場提供刷卡服務，地址: 桃園市中壢區遠東路39號(近元智大學旁、遠東內壢廠宿舍) 可先電話洽詢0983638349王先生。

現場服飾、寢具、襯衫等眾多商品，採取直營模式舉辦，以最優惠的價格回饋。圖/遠東全家福內壢廠提供
現場服飾、寢具、襯衫等眾多商品，採取直營模式舉辦，以最優惠的價格回饋。圖/遠東全家福內壢廠提供
遠東全家福旗內壢廠廠區展售活動現場。圖/遠東全家福內壢廠提供
遠東全家福旗內壢廠廠區展售活動現場。圖/遠東全家福內壢廠提供
遠東全家福旗下全系列品牌即日起至3月8日，於桃園內壢廠舉辦廠區展售活動。圖/遠東全家福內壢廠提供
遠東全家福旗下全系列品牌即日起至3月8日，於桃園內壢廠舉辦廠區展售活動。圖/遠東全家福內壢廠提供

品牌 保暖 法國

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