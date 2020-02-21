影／ 苗栗國？苗栗縣兒少代表 翻轉對苗栗刻板印象
「苗栗不該被邊緣化！」苗栗縣政府社會處連3年舉辦兒少代表諮詢遴選，今年選12名，其中3名兒少代表興華中學趙莉卉、苗栗高中李蕙玲與建臺中學彭泰迪，代表苗栗參加中央兒少代表團培力計畫，為苗栗發聲，他們關注的議題多元，包括「提高兒少代表的年齡門檻」，城鄉差距資源不均、苗栗的石虎與財政議題，讓更多人認識苗栗，改變對苗栗的刻板印象。
苗栗縣政府重視兒少代表的表意權，去年修法通過，將相關會議，兒少代表列席改為出席，兒少代表除有提案權，更有決策權，培養兒少代表的獨立與自主。
上周3人參加中央兒少代表團培力計畫，與各縣市兒少代表交流，當大家知道他們來自苗栗，開頭第一句「苗栗國？」，他們以詼諧自嘲化解「歡迎來苗栗國玩」介紹苗栗好山好水，改變外縣市民眾對苗栗刻板印象。
李蕙玲說，對事物不了解形成「偏見」，造成「隔閡」，成為「刻板印象」，與各縣市代表交流，有澄清說明的機會，打破對苗栗刻板印象。彭泰迪說，在媒體上看到苗栗「負面新聞居多」，苗栗不該被「邊緣化」。
興華中學二年級趙莉卉分派「部兒權」，她來自新竹縣峨眉鄉賽夏族，每天早上5點起床，要趕搭第一班公車上學，否則會遲到，她從小在偏鄉長大，高中到苗栗縣求學，深感偏鄉地區資源不足，師資、交通缺乏，企盼爭取偏鄉地區受教權，讓資源充分公平使用。她在學校參加田徑隊、儀隊，家庭因素，未來希望從警，讓父母親不用為經濟煩惱。
建臺中學二年級彭泰迪對時事觀察有獨特見解，他說，大人總是不願傾聽，他以自身經歷與同學經驗分享，為什麼段考生病很辛苦，補考分數卻被打折，這公平嗎？他住在造橋鄉，關注苗栗的財政與石虎議題，他在中央兒少代表分派院兒權，「擴大眼界，以全國角度觀察問題」，他正蒐集關於共融公園議題，他說，石虎保育觀念重要，大家在日常認識石虎，提出石虎小物行銷全國。
苗栗高中三年級的李蕙玲分派「部傷害」組別，她關心社會議題與弱勢團體，她認為，兒少代表有18歲門檻，但是「民法」規定滿20歲成年人，根據統計台灣有57萬8000人介在18到20歲，這是「空窗年齡期」，透過提案，讓更多人加入發聲行列。
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