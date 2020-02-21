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影／ 苗栗國？苗栗縣兒少代表 翻轉對苗栗刻板印象

聯合報 / 記者劉星君／苗栗縣即時報導
苗栗縣第3屆兒少代表苗栗高中李蕙玲（右起）、興華高中趙莉卉與建臺中學的彭泰迪代表苗栗縣成為中央兒少代表團，三人關注議題多元。記者劉星君／攝影
苗栗縣第3屆兒少代表苗栗高中李蕙玲（右起）、興華高中趙莉卉與建臺中學的彭泰迪代表苗栗縣成為中央兒少代表團，三人關注議題多元。記者劉星君／攝影

「苗栗不該被邊緣化！」苗栗縣政府社會處連3年舉辦兒少代表諮詢遴選，今年選12名，其中3名兒少代表興華中學趙莉卉、苗栗高中李蕙玲與建臺中學彭泰迪，代表苗栗參加中央兒少代表團培力計畫，為苗栗發聲，他們關注的議題多元，包括「提高兒少代表的年齡門檻」，城鄉差距資源不均、苗栗的石虎與財政議題，讓更多人認識苗栗，改變對苗栗的刻板印象。

苗栗縣政府重視兒少代表的表意權，去年修法通過，將相關會議，兒少代表列席改為出席，兒少代表除有提案權，更有決策權，培養兒少代表的獨立與自主。

上周3人參加中央兒少代表團培力計畫，與各縣市兒少代表交流，當大家知道他們來自苗栗，開頭第一句「苗栗國？」，他們以詼諧自嘲化解「歡迎來苗栗國玩」介紹苗栗好山好水，改變外縣市民眾對苗栗刻板印象。

李蕙玲說，對事物不了解形成「偏見」，造成「隔閡」，成為「刻板印象」，與各縣市代表交流，有澄清說明的機會，打破對苗栗刻板印象。彭泰迪說，在媒體上看到苗栗「負面新聞居多」，苗栗不該被「邊緣化」。

興華中學二年級趙莉卉分派「部兒權」，她來自新竹縣峨眉鄉賽夏族，每天早上5點起床，要趕搭第一班公車上學，否則會遲到，她從小在偏鄉長大，高中到苗栗縣求學，深感偏鄉地區資源不足，師資、交通缺乏，企盼爭取偏鄉地區受教權，讓資源充分公平使用。她在學校參加田徑隊、儀隊，家庭因素，未來希望從警，讓父母親不用為經濟煩惱。

建臺中學二年級彭泰迪對時事觀察有獨特見解，他說，大人總是不願傾聽，他以自身經歷與同學經驗分享，為什麼段考生病很辛苦，補考分數卻被打折，這公平嗎？他住在造橋鄉，關注苗栗的財政與石虎議題，他在中央兒少代表分派院兒權，「擴大眼界，以全國角度觀察問題」，他正蒐集關於共融公園議題，他說，石虎保育觀念重要，大家在日常認識石虎，提出石虎小物行銷全國。

苗栗高中三年級的李蕙玲分派「部傷害」組別，她關心社會議題與弱勢團體，她認為，兒少代表有18歲門檻，但是「民法」規定滿20歲成年人，根據統計台灣有57萬8000人介在18到20歲，這是「空窗年齡期」，透過提案，讓更多人加入發聲行列。

苗栗縣第3屆兒少代表選出12名，縣府舉辦兒少代表培力訓練課程。記者劉星君／攝影
苗栗縣第3屆兒少代表選出12名，縣府舉辦兒少代表培力訓練課程。記者劉星君／攝影
苗栗縣第3屆兒少代表苗栗高中李蕙玲（右二）、興華高中趙莉卉（右三）與建臺中學的彭泰迪（右四）代表苗栗縣成為中央兒少代表團，三人關注議題多元。右一為社會處副處長張國棟、左一為社會處兒少及家庭支持科長高瑜苓。記者劉星君／攝影
苗栗縣第3屆兒少代表苗栗高中李蕙玲（右二）、興華高中趙莉卉（右三）與建臺中學的彭泰迪（右四）代表苗栗縣成為中央兒少代表團，三人關注議題多元。右一為社會處副處長張國棟、左一為社會處兒少及家庭支持科長高瑜苓。記者劉星君／攝影
苗栗縣第3屆兒少代表選出12名，縣府舉辦兒少代表培力訓練課程。記者劉星君／攝影
苗栗縣第3屆兒少代表選出12名，縣府舉辦兒少代表培力訓練課程。記者劉星君／攝影

石虎 偏鄉 苗栗縣

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