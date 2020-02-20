暖心阿嬤成立基金會 捐數百桶酒精給學校、警察

新冠肺炎疫情持續升高，因應開學在即，財團法人觀音根滿慈善基金會今由董事、市議員彭俊豪代表捐贈給每校各1桶20公升的消毒酒精，總計396桶，也捐給擔任校車司機的桃園遊覽車運輸公會70桶，另有一定數量給桃園市警察局分配使用，創辦人林春燕阿嬤、董事長劉建三表示，捐贈防疫物資是緊急且利益大眾的事，因此義不容辭。

彭俊豪說，青溪國小校長萬榮輝校長跟律師吳磺慶律師日前向他談起，學校需要酒精消毒校園環境，他因此向桃園市觀音根滿慈善基金會提案，立刻獲應允，因此聯繫到轄內化工廠購買到大量酒精，即日起將分別配送至桃園地區公私立國小196所、公私立國中73所、公私立高中37所、大學17所、市立幼兒園73所，396所學校機構每校1桶。

彭俊豪說，基金會由年逾八旬的林春燕阿嬷創辨，因阿嬤膝下無子女，有意投入公益，因此近年在他們的協助之下成立基金會，並以成為「公益服務業」典範為目標，公益關懷更多有需要的人，實踐母親對台灣這片土地的長期關懷與承諾。