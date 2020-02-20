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桃園監理站到桃機稽查 揪到非法白牌車

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
交通部公路總局桃園、中壢監理站與航空警察局、桃園市政府交通局等單位組成聯合稽查小組，今天到桃園國際機場隨機攔查7輛車，果真查獲1輛白牌車，依法可處個人最高50萬元罰鍰，呼籲民眾應選擇合法或多元車隊計程車。圖／桃園監理站提供
交通部公路總局桃園、中壢監理站與航空警察局、桃園市政府交通局等單位組成聯合稽查小組，今天到桃園國際機場隨機攔查7輛車，果真查獲1輛白牌車，依法可處個人最高50萬元罰鍰，呼籲民眾應選擇合法或多元車隊計程車。圖／桃園監理站提供

國內第一起死於新冠肺炎患者被證實為白牌車司機，外界憂心白牌計程車淪為防疫漏洞，交通部公路總局桃園、中壢監理站與航空警察局、桃園市政府交通局等單位組成聯合稽查小組，今天到桃園國際機場隨機攔查7輛車，果真查獲1輛白牌車，依法可處個人最高50萬元罰鍰，呼籲民眾應選擇合法或多元車隊計程車，健康安全才有保障。

桃園監理站指出，由於白牌車載客紀錄難以追蹤，平時即定期或不定期會同警察單位、桃園市政府交通局辦理違規白牌車聯合稽查勤務，主要依據民眾檢舉白牌車輛可能出沒地點、叫車平台等做為稽查目標，目前正逢疫情流行期間，更將針對機場、火車站、高鐵站等大眾運輸場站周邊加強稽查工作，以免成為防疫漏洞。

桃園監理站、中壢監理站、桃園市政府交通局、航空警察局採跨機關合作，今安排監警聯合稽查主動出擊前往桃園國際機場，稽查7輛車其中1輛小客車駕駛持普通小型車駕駛執照，但卻以駕駛為職業，當場依道路交通管理處罰條例第22條第1項製單舉發。

桃園監理站進一步指出，若在防疫期間經查獲違反規定者，也將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人被查獲最高處罰鍰50萬元，法人部分最高處罰鍰2500萬元，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。

監理站人員也提醒民眾，一般俗稱「白牌車」其實是自用車，不得載客營運，不屬公路監理機關列管的營業車輛，也無法發口罩給白牌車司機防疫，合法計程車駕駛領有合格營業執照，也有保險，如民眾搭乘未經核准的自用車輛，既不安全也無保障，萬一發生交通事故，不僅影響自身權益，且恐投訴無門。

交通部公路總局桃園、中壢監理站與航空警察局、桃園市政府交通局等單位組成聯合稽查小組，今天到桃園國際機場隨機攔查7輛車，果真查獲1輛白牌車，依法可處個人最高50萬元罰鍰，呼籲民眾應選擇合法或多元車隊計程車。圖／桃園監理站提供
交通部公路總局桃園、中壢監理站與航空警察局、桃園市政府交通局等單位組成聯合稽查小組，今天到桃園國際機場隨機攔查7輛車，果真查獲1輛白牌車，依法可處個人最高50萬元罰鍰，呼籲民眾應選擇合法或多元車隊計程車。圖／桃園監理站提供

監理站 計程車 警察

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