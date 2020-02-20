6歲童被外籍師體罰瘀青 縣府：該教師已停職

新竹縣竹東鎮一所幼兒園兼設補習班，日前被投訴體罰6歲學童，新竹縣政府今天表示，體罰學童者為外籍教師，因學童學習態度不好，管教不當致孩子手臂瘀青，目前已暫讓教師停職。

新竹縣政府表示，昨天下午教育處會同社會處及勞工處前往調查體罰情形，業者承認有體罰，經初步了解，原因是這名學童，學習態度不好、較為調皮，教師管教過程使力不當，造成學生手臂多處瘀青。

縣府指出，後續將請補習班依不適任教師處理流程處理，並把調查結果函報給縣府，若調查屬實，教育處將依「補習及進修教育法」提報至補習班的不適任人員認定委員會，並依相關規定懲處，最重可立即解僱該師，並通報短期補習班不適任系統。

縣府表示，另涉及「兒童及少年福利與權益保障法」部分，社會處將後續調查進行裁處。

縣府指出，同時發現這家補習班招收對象，不符原核准立案科目，未申請學前英語班，將予以糾正，且這名外籍教師未揭露於補習班資訊管理系統，違反實名制，將依補習及進修教育法裁處。