鄭文燦視察小學半戶外球場 16校獲補助設籃球場
桃園市長鄭文燦今天早上邀請受教育部體育署補助設置半戶外球場的學校一同視察及觀摩，大溪區仁善國小半戶外球場。鄭文燦表示，近年來，市府補助30所學校新建活動中心及風雨教室，藉由建置優質的校園環境，讓孩子們能夠茁壯成長、健全發展。
仁善國小於105年8月興建完成面積達775平方公尺之風雨球場，工程總經費約新臺幣1100萬元，可容納約500至600人之雨天活動場所，因學校風雨球場設計巧思，鄭文燦邀請桃園市獲教育部補助半戶外球場計畫之學校一同出席觀摩。
鄭文燦表示，體育是國家發展的重要政策，學校體育是國民體能的根本，要給予孩子們充足的活動時間及良好的活動環境，養成運動為生活的一部分，不僅能促進健康，提升生活的品質，更重要的是可提高本市國際體育競賽能見度，凝聚市民向心力。
市府特別向中央爭取國民中小學設置半戶外球場計畫，希望透過改善學校運動空間與環境，提升學生運動時間，培育學生運動知能，激發學生運動動機與興趣，養成規律運動習慣，奠定終身參與身體活動的能力與態度。
國民中小學半戶外球場計畫，桃園市獲得教育部體育署補助16校，每校預計設置1面籃球場（面積約650到750平方公尺）由教育部體育署全額補助890萬元，合計補助經費1億4240萬元，預期可使桃園市無活動中心及風雨球場學校擁有室內活動及集會空間。
仁善國小校長游淑珍表示，當初設計時，特別要求設計師，風雨球場要足以抵擋東北季風，而藍色書本的造型，也符合學校同時推廣棒球運動及閱讀教育的特色，球場頂部採光天窗畫上雲朵，柱子上也塗上五種不同的顏色，象徵學生們都有璀璨的人生。
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