停課不停學成效好 鄭文燦擬提供線上活動給居家檢疫者

因應疫情，高中以下學校延後至25日開學，桃園各校「停課不停學」，市長鄭文燦今下午到青溪國小視察學生線上學習平台應用情形，並模擬視訊教學和在家學習學生互動，他肯定這些線上學習平台好用，由於桃園居家檢疫人數眾多，14天只能待在家生活枯燥，考慮請市立圖書館提供線上圖書館、影片等資源，讓居家檢疫者使用。

市府教育局兼顧學生居家自主健康管理及防疫期間的學習需求，鼓勵親師生在家善用數位資源平台，讓孩子們學習不中斷，營造處處都是課堂的全新虛擬教室，教育局也已在教育局網頁建立「學生學習資源」專區，方便師生連結各項線上學習平台資源。

鄭文燦今天到青溪國小，在校方人員指引下，依序聽解師生說明如何使用「因材網」、「Cool English」及「PaGamO」等線上學習平台，這些平台不僅放入課程影片、作業和題庫，也有學校老師用表單系統，自行設計的題目和任務，作答更趣味。

六年級蕭姓學生說，因為肺炎疫情無法上學，有點擔心上課進度受到影響，因為暑假縮短緣故，老師可能會想在時間內趕快上完課，而無法充分學習，但有了線上學習系統，可以先預習下學期要上的課程，之後開學就能更快進入狀況。

今天視察過程，鄭文燦也運用視訊和學生互動，了解他的學習進度與過程，鄭文燦認為，即時的視訊，不僅可以讓學生在遇到學習難點的時候，給予適時的指導，立即的回饋，也可以師生互動交流，彌補線上學習的距離感。