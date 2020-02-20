防疫總動員 桃園影城採取「梅花座」

新冠肺炎疫情延燒，陸續出現感染案例，市長鄭文燦今日走訪八德廣豐新天地實地視察，大眾喜愛到電影院娛樂放鬆，但電影院為高密度空間，國賓影城做好防疫措施，不僅入場須經額溫測量，影廳還採取「梅花座」，此外一般民眾常購買民生用品的賣場也是防疫要點，賣場在手扶梯、推車把手、購物籃等常接觸地方會定時消毒。

國賓影城八德分公司經理鍾憲元表示，受疫情衝擊，電影院業績也減少好幾成，由於觀影民眾減少加上疫情升溫，影城售票座位採「梅花座」，每個「組別」中間會隔開一個座位，減少陌生人間互相接觸，此外，入影廳前皆需測量額溫，若超過37.5度會勸民眾暫不要入內。鍾指出，日前曾有一名剛運動完的民眾，測量額溫時超過37.5度，民眾也配合先休息一陣子，再次量測後符合門檻就能放行。

除關心影城防疫工作外，鄭文燦也到大賣場中視察防疫物資供應情形，家樂福公關李政澤表示，賣場中目前額溫槍缺貨，但酒精、濕紙巾等防疫商品供貨有限，由總公司配送給各分公司，因此每人限購2包或1瓶，其餘民生物資供應正常。鄭呼籲，業者須落實環境消毒與員工健康監測，他還建議市民出入人多的公共場所或密閉空間時盡量配戴口罩，最重要的是要養成勤洗手的好習慣。