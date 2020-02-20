衛生所開賣口罩增量 大園人人買得到

桃園市實名制口罩今天起增加販賣數量、新增9區衛生所加入口罩販售，大園區衛生所今天下午2時起第一天實名制開賣口罩，不少民眾中午12時多就排隊，一位排隊阿嬤說，大園賣口罩藥局不多，之前看到有人5點就去藥局排隊、還沒9點排碼牌就滿了，如今大園衛生所加入賣口罩，很高興就買得到。

今天起實名制口罩販售據點增加成人口罩到400片、兒童200片，桃園市9區衛生加入販賣口罩，大園區多家藥局排隊購買人潮不如之前，大園區衛生所下午2時開賣，大約30多人排隊，之後民眾陸續購買，人人都可買得到，到下午4時結束，成人、兒童各剩76及164片。一位阿嬤帶2、3張兒孫身分證，經確認單號購買，買到成人、兒童口罩各2片很高興。