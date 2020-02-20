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視察產後護理之家 鄭文燦：高標防疫以防萬一

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
鄭文燦今天早上前往宋俊宏婦幼醫院附設產後護理之家視察，並實地瞭解機構環境清潔、消毒等防疫措施。記者高宇震／攝影
鄭文燦今天早上前往宋俊宏婦幼醫院附設產後護理之家視察，並實地瞭解機構環境清潔、消毒等防疫措施。記者高宇震／攝影

為因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情持續，桃園市長鄭文燦今天早上前往宋俊宏婦幼醫院附設產後護理之家視察，並實地瞭解機構環境清潔、消毒等防疫措施，同時感謝第一線工作人員的辛勞與配合相關防疫工作。鄭文燦說，台灣目前雖然沒有社區感染，但是在第一線的醫院用更高的標準防疫，萬一將來有社區感染，會做得更好。

鄭文燦表示，產後護理之家的住民為產後虛弱的媽媽及抵抗力低的寶寶，工作人員過去14天內如有至中港澳旅遊返台者，應居家檢疫勿前往機構上班，訪客或有住民外出返回時，亦應量測體溫、手部消毒並詳實紀錄與陳述接觸史及旅遊史，如出現發燒或呼吸道症狀等疑似症狀，應撥打防疫專線1922或1999市民諮詢服務熱線洽詢，並依指示就醫。

另外市府持續推動「健康幸福家庭補助計畫」提供婦女友善的生育健康照護及生育津貼補助每胎3萬元等多項婦幼保健及育兒福利政策，希望給予年輕家庭全面性支持，進而增加桃園人口成長幅度。

衛生局呼籲，家長或家中較大的兒童務必注意咳嗽禮節及呼吸道衛生，外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。如發現自身或家人出現疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並按醫師指示確實完成治療，以免造成傳染。

院長宋俊宏表示，1月29號政府發布新聞訊息時全部啟動院內防疫，封閉大門只開小門，並設檢疫站，地下室每一個樓層也都設有檢疫點。針對院內孩童的防疫，考量孩童免疫系統較低，除了特別注意孩童自己有沒有發燒，也會注意他的父母及照顧他們親屬有沒有旅遊史發燒史。

鄭文燦今天早上前往宋俊宏婦幼醫院附設產後護理之家視察，並實地瞭解機構環境清潔、消毒等防疫措施。記者高宇震／攝影
鄭文燦今天早上前往宋俊宏婦幼醫院附設產後護理之家視察，並實地瞭解機構環境清潔、消毒等防疫措施。記者高宇震／攝影

鄭文燦 疫情 新型冠狀病毒
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