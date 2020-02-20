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影／高鐵苗栗站計程車加強防疫 司機感嘆生意掉三成

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
高鐵苗栗站的計程車、快捷公車加強防疫。記者胡蓬生／攝影
高鐵苗栗站的計程車、快捷公車加強防疫。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣徐耀昌上午視察高鐵苗栗車站的計程車、快捷公車消毒及防疫情況，其中計程車每天消毒3次，快捷公車除了消毒，乘客上車前還要量測額溫，徐耀昌認為苗栗高鐵站區的計程車、公車防疫措施很落實，民眾可放心搭乘；但計程車司機也反映受疫情影響，載客率至少掉三成，也有司機反映口罩、酒精都不足，盼縣府協助。

苗栗縣計程車客運商業同業公會辦理防疫宣導措施，由專人針對車內環境、門把、空調出風口等處加強清潔消毒作業，並宣導計程車司機衛教觀念，盼全面做好新冠肺炎防疫工作。

為落實相關防疫措施，公會主動要求計程車司機出勤前量測體溫及監測健康狀況，如有發燒、呼吸道徵狀等情形，應主動通報，並重新安排工作。此外，司機在行車時必須全程配戴口罩，並由專人針對車內環境、門把、空調出風口等處加強清潔消毒作業，確實消毒防疫，提供安全的乘車環境。

徐耀昌上午由相關局處人員陪同視察，有司機反映目前每周實際僅能到2個口罩，希望能增加至每天1個，並由專人領取，減少排班司機的時間浪費；也有司機反映，高鐵苗栗車站每小時北上、南下各1班車次，計程車的客源原本就不多，疫情爆發以來至少掉了三成載客率，

更是雪上加霜。

苗栗縣長徐耀昌上午視察高鐵苗栗站的計程車、快捷公車防疫情況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌上午視察高鐵苗栗站的計程車、快捷公車防疫情況。記者胡蓬生／攝影
高鐵苗栗站的計程車、快捷公車加強防疫。記者胡蓬生／攝影
高鐵苗栗站的計程車、快捷公車加強防疫。記者胡蓬生／攝影

計程車 徐耀昌 疫情 高鐵 苗栗縣
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