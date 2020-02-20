快訊

最早發病者零接觸史 美媒質疑新冠肺炎可能源自實驗室事故

為績效而瘋狂：員警「騙票」的三種模式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹左岸新秘境 18公頃「水源草原」 野餐、運動新據點

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
「水源草原」可供民眾野餐、漫步、玩飛盤，還新闢一條長1.3公里的水岸自行車道。圖／新竹市政府提供
「水源草原」可供民眾野餐、漫步、玩飛盤，還新闢一條長1.3公里的水岸自行車道。圖／新竹市政府提供

新竹市左岸水源出入口東側的「水源草原」今天啟用，市長林智堅表示，作為頭前溪沿岸最大、占地18公頃的草原綠地，「水源草原」可供民眾野餐、漫步、玩飛盤，還新闢一條長1.3公里的水岸自行車道，歡迎民眾來體驗全新的打卡秘境，享受綠意盎然的左岸大草原。

林智堅表示， 市府爭取經濟部水利署「全國水環境改善計畫」，辦理「高灘地水環境綠化改善工程（第一期）」，整理廣達18公頃、相當於428個標準籃球場的「水源草原」，在此打造遊戲草丘、休憩平台、臨水觀景平台，並新闢長1.3公里、寬4米的自行車道

環保局表示，「水源草原」位於左岸棒球場東側至國道1號之間，可由水源出入口進入，水源草原保留了6公頃的自生牧草草原，依地勢重新梳理土坡改為遊戲草丘，完成13公頃綠化，利用台68線高架橋旁的遮陰空間，設置5處休憩平台、1處臨水觀景平台。

同時銜接既有自行車道與運動公園，往西可直達台15省道的竹港大橋、南寮漁港，體驗香山溼地之美，往東可達柯子湖人工溼地及千甲空氣品質淨化區，讓左岸成為一條結合生態與休閒的放鬆綠帶。

環保局長江盛任表示，今年將持續推動「全國水環境改善計畫」新竹左岸整體景觀改善政策，解決河川揚塵污染與廢棄物棄置問題，除了綠美化水環境、打造生活運動場外，也將新增生態教育及營造棲地復育，讓新竹左岸兼具運動、休憩、教育等功能，成為新竹地區熱門的休憩打卡景點。

「水源草原」可供民眾野餐、漫步、玩飛盤，還新闢一條長1.3公里的水岸自行車道。圖／新竹市政府提供
「水源草原」可供民眾野餐、漫步、玩飛盤，還新闢一條長1.3公里的水岸自行車道。圖／新竹市政府提供
新竹市左岸水源出入口東側的「水源草原」今天啟用。圖／新竹市政府提供
新竹市左岸水源出入口東側的「水源草原」今天啟用。圖／新竹市政府提供

新竹 自行車 車道
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

竹市海岸新亮點 打造原味文化聚落

海岸線上新景點 竹市府打造那魯灣部落地景式文化聚落

相關新聞

開學在即 台東縣校園大消毒

全國下周25日開學，因應新冠肺炎疫情，台東縣環保局及台東市公所清潔隊今天配合教育處，進行校園消毒工作。環保局表示，全縣2...

視察產後護理之家 鄭文燦：高標防疫以防萬一

為因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情持續，桃園市長鄭文燦今天早上前往宋俊宏婦幼醫院附設產後護理之家視察，並實地瞭解機構環境...

影／高鐵苗栗站計程車加強防疫 司機感嘆生意掉三成

苗栗縣長徐耀昌上午視察高鐵苗栗車站的計程車、快捷公車消毒及防疫情況，其中計程車每天消毒3次，快捷公車除了消毒，乘客上車前...

新竹左岸新秘境 18公頃「水源草原」 野餐、運動新據點

新竹市左岸水源出入口東側的「水源草原」今天啟用，市長林智堅表示，作為頭前溪沿岸最大、占地18公頃的草原綠地，「水源草原」...

擴大原住民長者福利 苗栗市、頭份市設置文健站

原住民族委員會本月17日公布新核定設置文化健康站，苗栗縣政府申請新設6站，原委會核定3站，分別在苗栗市、頭份市各一站，泰...

竹縣新建教育視訊系統 開學前防疫會議「開箱」

開學倒數前夕，新冠肺炎疫情緊張，新竹縣長楊文科今天上午利用初次上線的視訊系統，與縣內120所學校校長召開防疫會議，提醒校...

桃園中小學聯合運動會登場 單一出入口加強防疫

全中運賽事4月底將如期在屏東舉行，今天起一連4天登場的桃園市中小學校聯合運動大會為選拔國高中學生參加全中運重要賽事，因應...

苗栗縣山地管制明起全面解除 入山免辦許可證

苗栗縣的山地經常管制區、特定管制區明天起全面解除管制，包括泰安鄉中興、象鼻、梅園、士林村及觀霧國家森林遊樂區周邊，經國防...

健康餐盤概念 提升自身免疫及抵抗力

2月22日是營養師節，衛生福利部苗栗醫院今天上午提前辦理慶祝活動，在門診候診區舉辦「打造健康好體質、提升免疫不求人」營養...

頭份田寮里長22日補選 居家隔離、居家檢疫者不得投票

新冠肺炎疫情持續擴大，苗栗縣選委會近期辦理補選有2月22日頭份市田寮里長、3月21日南庄鄉長與卓蘭鎮景山里里長補選，苗栗...

新聞分析／合法畫設但不友善駕駛 應正視

苗栗縣部分2線車道內側車道設左轉專用道行之有年，雖符合相關法規，但不友善開車族習性，惹來交通違規陷阱的議論，甚至有威脅行車安全之虞，有關單位應該正視，全面檢討改善。

二線道突變左轉道 民怨不及應變挨罰

苗栗縣許多2線車道的內側車道畫設左轉專用道，有些直行車輛接近路口才發現，來不及變換到直行的外車道，遭檢舉不依標誌、標線、號誌指示行駛而受罰，有民眾投訴形同陷阱，苗栗縣議會、道安會報都曾討論，都僅能就個案路口會勘解決。

熱門新聞

違停拍照就在身邊！嘉市中山路「科技執法」4月1日啟用

佛心！台南康那香董座發送口罩 這區學生和老人受惠

疫情衝擊台中觀光業成重災區 台中市端出「紓困三箭」

汐止獨有美景 「台北101串丸子」一年僅2個月可看到

疫情衝擊產業 南市無薪假已有5家468人

苗栗縣山地管制明起全面解除 入山免辦許可證

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。