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新竹左岸新秘境 18公頃「水源草原」 野餐、運動新據點
新竹市左岸水源出入口東側的「水源草原」今天啟用，市長林智堅表示，作為頭前溪沿岸最大、占地18公頃的草原綠地，「水源草原」可供民眾野餐、漫步、玩飛盤，還新闢一條長1.3公里的水岸自行車道，歡迎民眾來體驗全新的打卡秘境，享受綠意盎然的左岸大草原。
林智堅表示， 市府爭取經濟部水利署「全國水環境改善計畫」，辦理「高灘地水環境綠化改善工程（第一期）」，整理廣達18公頃、相當於428個標準籃球場的「水源草原」，在此打造遊戲草丘、休憩平台、臨水觀景平台，並新闢長1.3公里、寬4米的自行車道。
環保局表示，「水源草原」位於左岸棒球場東側至國道1號之間，可由水源出入口進入，水源草原保留了6公頃的自生牧草草原，依地勢重新梳理土坡改為遊戲草丘，完成13公頃綠化，利用台68線高架橋旁的遮陰空間，設置5處休憩平台、1處臨水觀景平台。
同時銜接既有自行車道與運動公園，往西可直達台15省道的竹港大橋、南寮漁港，體驗香山溼地之美，往東可達柯子湖人工溼地及千甲空氣品質淨化區，讓左岸成為一條結合生態與休閒的放鬆綠帶。
環保局長江盛任表示，今年將持續推動「全國水環境改善計畫」新竹左岸整體景觀改善政策，解決河川揚塵污染與廢棄物棄置問題，除了綠美化水環境、打造生活運動場外，也將新增生態教育及營造棲地復育，讓新竹左岸兼具運動、休憩、教育等功能，成為新竹地區熱門的休憩打卡景點。
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