擴大原住民長者福利 苗栗市、頭份市設置文健站

原住民族委員會本月17日公布新核定設置文化健康站，苗栗縣政府申請新設6站，原委會核定3站，分別在苗栗市、頭份市各一站，泰安鄉象鼻村1站。苗栗縣原住民族事務中心指出，考量都會區原住民族人數，今年首度在都會區苗栗市與頭份市增設文健站；另外，泰安鄉設置象鼻社區文健站，服務象鼻村永安及象鼻部落長者，讓長輩們就近接受簡易健康照顧服務，新設3站預計3月16日開站。

苗栗縣原住民族事務中心指出，苗栗縣原住民人口數約1萬1400人，都會區有約4900人，占43%，此次在都會區增設文健站，對苗栗市、頭份市的原住民長者可說是一大福音；另外於泰安鄉增設象鼻社區文健站，服務象鼻村永安及象鼻部落長者。

原住民族事務中心指出，今年共申請新站6站，南庄鄉嘎嘎毆岸部落文健站、風美部落文健站及泰安鄉麥路豐文健站等3站仍待再爭取核定，原民會考量原住民族地區長者照顧需求，針對複審成績未佳且在地確有照顧需求的必要者，已在本月18日由原民中心主任率行政課長、承辦人陪同原民會查核小組完成此3站實地複勘，希望再爭取增設文健站。

原民中心主任蔣意雄說，以「原住民照顧原住民」，提供因地制宜長期照顧，維繫部落文化傳承，滿足資源匱乏地區長者照顧需要，也感謝中央原民會與衛福部挹注更多資源鼓勵縣市政府增設原住民文化健康站，普及照顧服務體系。

文健站主要服務內容包括，簡易健康照護服務、居家關懷，生活與照顧諮詢服務、延緩老化失能活動，設計課程，包括活力健康操、心靈課程、文化藝術等，以及連結與轉介相關資源。

新站3站，加上苗栗縣原有南庄鄉南庄站、東河站，獅潭鄉百壽站，泰安鄉中興站、司馬限站、士林站、大安站、斯瓦細格站、園墩站、天狗站等10站，共13站，今年度苗栗縣文健站服務人數預計可達360人，歡迎55歲以上原住民長者踴躍就近到文健站，營造照顧型社區，落實長照福利政策。