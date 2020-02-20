竹縣新建教育視訊系統 開學前防疫會議「開箱」

開學倒數前夕，新冠肺炎疫情緊張，新竹縣長楊文科今天上午利用初次上線的視訊系統，與縣內120所學校校長召開防疫會議，提醒校長們務必站在第一線，讓防疫滴水不漏。

新竹縣政府投資5百多萬建置教育視訊系統，一次可供200人上線，2月初剛配發到縣內中小學，今天首次「開箱」，進行新冠肺炎的防疫會議。

楊文科表示，為確保開學之後師生健康安全，縣府已建立防疫網，統一採購酒精、漂白水及額（耳）溫槍等防疫物資，這幾天也陸續發放到各校，也請校長們在開學前確定校園環境已徹底消毒，掌握師生寒假旅遊史，事先進行線上的防疫宣導。

他強調，縣府一定會做為學校的後盾，但也希望開學後校長能站到校園防疫的第一線，建立防疫SOP，持續督導落實校園的防疫措施，包括師生每日體溫量測、定期環境消毒、做好衛教宣導等，若發現有呼吸道症狀的同學，務必請他戴上口罩，以利防疫及確保校校園師生健康，如有疑似個案也要確實通報，讓新竹縣的防疫更加穩固。

教育部師資培育暨藝術教育司長鄭淵全也加入視訊會議，強調教育部會逐周檢討防疫物資的配發狀況，全力支持各級學校做好防疫工作。

教育處也利用視訊會議進行相關防疫因應做法的宣導，如含氯的漂白水10毫升加入1公升清水進行稀釋，即可作為一般環境、物品消毒使用；酒精濃度70％至75％消毒功能最佳，可以4比1的比例將95%酒精稀釋為消毒用酒精。

教育處長劉明超表示，未來也將利用這套視訊系統，辦理相關會議、研習，讓偏遠學校的地理空間縮短，省去舟車勞頓，建立即時互動的資訊交流及溝通橋樑。