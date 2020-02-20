開學在即 台東縣校園大消毒

全國下周25日開學，因應新冠肺炎疫情，台東縣環保局及台東市公所清潔隊今天配合教育處，進行校園消毒工作。環保局表示，全縣232處校園在開學日前完成消毒。

環保局綜合計畫科長林士銘表示，校園消毒部分鄉鎮昨天起展開消毒工作，今天全面動員進行市區學校消毒，最快明天就可以完成消毒。

他指出，消毒人員全程穿著防護衣、護目鏡、口罩等防護裝備，到校園拉管噴藥，包括教室、廁所、走廊、操場等，每個角落都必須噴灑過一次。

台東縣教育處長林政宏表示，台東縣各國中、小學開學防疫措施，各校已完成成立防疫小組，並訂定四大方向包括每日早中晚體溫量測、勤洗手、備妥防疫物資及旅遊史管控，另以規畫量測體溫的動線，進出校門出入口都必須設量測站，避免進出校園的漏洞。