桃園中小學聯合運動會登場 單一出入口加強防疫

全中運賽事4月底將如期在屏東舉行，今天起一連4天登場的桃園市中小學校聯合運動大會為選拔國高中學生參加全中運重要賽事，因應新冠肺炎疫情，市府教育局嚴加整備，取消開閉幕典禮，市長鄭文燦今天到場視察，確認賽事為單一出入口、紅外線篩檢並有體溫量測等，強調賽事現場防疫完善、做好衛生教育，不會有群聚感染風險。

桃園市教育局指出，109年桃園市中小學校聯合運動大會將有200多所學校、共3千多位選手同台競技切磋交流，田徑賽事今天起至23日於桃園市立田徑場舉行；游泳賽事則於今天起至22日在中原大學室內游泳池辦理，也是全中運2項賽事的選手選拔賽。

為落實防疫工作，賽前田徑及游泳場地已全面進行環境清潔消毒，於技術會議、裁判會議及大會網站多方宣導大會防疫措施，並請領隊及教練協助確認參賽選手均無中港澳旅遊史含轉機者等需受管制人員，參賽隊伍務必做好自主健康管理。

市立田徑場及中原大學游泳池等比賽場地皆規畫為單一出入口管制人員入場，現場並有量測進場人員體溫、手部酒精消毒等措施，另設置有臨時性安置空間供有安置需求人員休息，鄭文燦今天在桃園市體育會理事長葉政彥及總幹事王景成陪同下視察。

鄭文燦說，防疫措施包含單一出入口的檢疫通道，除了替進出人員進行手部酒精消毒外，現場也有一台比照機場檢疫等級的紅外線熱像儀進行初篩，加快人員進場速度，現場設置醫護站，若參與者體溫偏高會再由承辦單位幸福國中校護進行耳溫複測，若耳溫超過攝氏38度發燒及有患病疑慮者由大會儘速協助就醫。