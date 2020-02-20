快訊

鑽石公主號新冠肺炎出現死亡首例！ 2人死亡

次氯酸水是抗疫神水？忽略這一點 效果不如漂白水

苗縣府大樓防疫管制 單一出入口量體溫

中央社 / 苗栗縣20日電

苗栗縣政府今天起將在3棟辦公大樓進行防疫管制，採單一出入口，並先量測體溫和噴乾洗手液，一早有員工拿著熱騰騰早餐進入，紅外線熱像儀溫度頓時飆高，經確認未發燒才鬆一口氣。

苗栗縣政府行政處長許淑娥表示，今天起縣府辦公大樓正式啟動加強防疫措施，人員進出較為頻繁的第1辦公大樓入口，使用紅外線熱像測溫儀，第2、3辦公大樓，則採用額溫槍，為縣府同仁和洽公民眾量測體溫。

許淑娥指出，若檢測出民眾有發燒情況，縣府服務台人員會進一步詢問有無疫區旅遊史，如果發燒民眾近期剛從疫區返台，將立即通報衛生局協助安排就醫，或無相關旅遊史者，也會請發燒民眾盡快就醫。

今天防疫措施上路，第1辦公大樓許多縣府同仁提著早餐或咖啡進門，紅外線熱像儀偵測溫度高於攝氏37.5度，除發出警報聲，螢幕上也顯示紅色高溫區塊，經警衛確認並非發燒，大家才鬆了一口氣。

許淑娥表示，儘管造成不便，但目前正值加強防疫期間，只能請大家多多體諒、共體時艱；洽公民眾傅姓男子則表示，雖然縣府後門暫時關閉，不過門窗都有打開，通風還算良好，此外，多一道防疫措施，前往縣府洽公也比較安心。

發燒 苗栗縣 衛生局
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

新冠肺炎防疫隔離津貼 可望高於SARS期間的每日500元

2瓶水、6分鐘 防疫在家就能動

折翼天使庇護工場生產推薦濾材布口罩 防疫兼助弱勢

代銷官方防疫品 免營業稅

相關新聞

苗栗縣山地管制明起全面解除 入山免辦許可證

苗栗縣的山地經常管制區、特定管制區明天起全面解除管制，包括泰安鄉中興、象鼻、梅園、士林村及觀霧國家森林遊樂區周邊，經國防...

健康餐盤概念 提升自身免疫及抵抗力

2月22日是營養師節，衛生福利部苗栗醫院今天上午提前辦理慶祝活動，在門診候診區舉辦「打造健康好體質、提升免疫不求人」營養...

頭份田寮里長22日補選 居家隔離、居家檢疫者不得投票

新冠肺炎疫情持續擴大，苗栗縣選委會近期辦理補選有2月22日頭份市田寮里長、3月21日南庄鄉長與卓蘭鎮景山里里長補選，苗栗...

新聞分析／合法畫設但不友善駕駛 應正視

苗栗縣部分2線車道內側車道設左轉專用道行之有年，雖符合相關法規，但不友善開車族習性，惹來交通違規陷阱的議論，甚至有威脅行車安全之虞，有關單位應該正視，全面檢討改善。

二線道突變左轉道 民怨不及應變挨罰

苗栗縣許多2線車道的內側車道畫設左轉專用道，有些直行車輛接近路口才發現，來不及變換到直行的外車道，遭檢舉不依標誌、標線、號誌指示行駛而受罰，有民眾投訴形同陷阱，苗栗縣議會、道安會報都曾討論，都僅能就個案路口會勘解決。

謠傳竹市有肺炎確診病例 市府緊急澄清並移送檢方偵辦

新竹市政府發現有人透過網路社群軟體謠傳新竹市出現一例肺炎確診病例，衛生局緊急澄清此為不實訊息，已違反傳染病防治法，最高可...

無人機適飛點 竹縣徵求建議

民用航空法無人機專章即將在3月31日實施，新竹縣等15個縣市採正面表列公告放飛地點，新竹縣政府今天表示，歡迎無人機操作者和民眾在3月6日前，針對新竹縣轄內適飛地點提出建議，可上網站填寫，網址：https://pse.is/P2UWF。縣府彙整後會請相關單位確認，經會勘無虞並協調好空域，就會納入公告開放區域(綠區)，並轉呈民用航空局協助公告。

居家檢疫丟垃圾 桃市設集中站

新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市居家檢疫隨出入境管制變嚴，人數激增至3千多人，民政單位憂心「居家檢疫者要到何處丟口罩、垃圾？」環保署已透過開口契約找到甲級清除處理業者委外處理，市長鄭文燦也指示，請環保局與清運單位設置適當垃圾集中站，以利統一棄置，避免增加感染風險。

防疫 苗縣議長捐口罩給小黃運將 監理站擴大抓自用車違規營業

新冠肺炎全台第1起死亡案例是白牌車司機，苗栗縣議會議長鍾東錦昨捐贈300袋口罩給計程車司機，每袋有5個口罩及10張罩中罩，可使用15次，並呼籲相關單位重視司機的健康與安全；另外，為杜絕白牌車防疫漏洞，苗栗監理站將與縣警局擴大稽查自用車違規營業。

飯店自力救濟 紛推外送優惠

飯店業者面對疫情衝擊自力救濟，有感消費者不敢出門，桃園尊爵大飯店、中壢古華花園飯店和外送業者合作外送餐盒，中壢南方莊園渡假飯店則有外送優惠，讓消費者在家也能享用五星級美味，桃園喜來登飯店則由員工當外送員送餐，也積極洽詢未設員工餐廳的企業拓展客源。

疫情衝擊 桃園觀光旅宿業 業績直直落

新冠肺炎疫情衝擊，餐廳、飯店、觀光工廠業績慘兮兮，桃園市觀光工廠來客數平均掉3成，僅觀光酒廠因增產酒精，營業額逆勢成長99%，各大飯店營業額普遍下滑4到6成，紛取消吃到飽自助餐（Buffet）；桃園、新竹景點也不見昔日盛況，新竹縣國定古蹟金廣福公館、縣定古蹟姜阿新洋樓3月1日前暫停開放，僅受理團體預約參觀。

影／力拚招商破兆 苗栗縣府成立「全栗招商服務站」

苗栗縣政府在2015年2月成立招商服務馬上辦中心，採單一窗口、馬上辦與主動出擊，突顯在苗栗設廠優勢，目前招商引資總金額達...

熱門新聞

違停拍照就在身邊！嘉市中山路「科技執法」4月1日啟用

佛心！台南康那香董座發送口罩 這區學生和老人受惠

疫情衝擊台中觀光業成重災區 台中市端出「紓困三箭」

汐止獨有美景 「台北101串丸子」一年僅2個月可看到

疫情衝擊產業 南市無薪假已有5家468人

台大雲林引進「微波熱能止汗術」 非侵入永久治療狐臭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。