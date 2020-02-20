苗縣府大樓防疫管制 單一出入口量體溫

苗栗縣政府今天起將在3棟辦公大樓進行防疫管制，採單一出入口，並先量測體溫和噴乾洗手液，一早有員工拿著熱騰騰早餐進入，紅外線熱像儀溫度頓時飆高，經確認未發燒才鬆一口氣。

苗栗縣政府行政處長許淑娥表示，今天起縣府辦公大樓正式啟動加強防疫措施，人員進出較為頻繁的第1辦公大樓入口，使用紅外線熱像測溫儀，第2、3辦公大樓，則採用額溫槍，為縣府同仁和洽公民眾量測體溫。

許淑娥指出，若檢測出民眾有發燒情況，縣府服務台人員會進一步詢問有無疫區旅遊史，如果發燒民眾近期剛從疫區返台，將立即通報衛生局協助安排就醫，或無相關旅遊史者，也會請發燒民眾盡快就醫。

今天防疫措施上路，第1辦公大樓許多縣府同仁提著早餐或咖啡進門，紅外線熱像儀偵測溫度高於攝氏37.5度，除發出警報聲，螢幕上也顯示紅色高溫區塊，經警衛確認並非發燒，大家才鬆了一口氣。

許淑娥表示，儘管造成不便，但目前正值加強防疫期間，只能請大家多多體諒、共體時艱；洽公民眾傅姓男子則表示，雖然縣府後門暫時關閉，不過門窗都有打開，通風還算良好，此外，多一道防疫措施，前往縣府洽公也比較安心。