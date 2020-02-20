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苗栗縣山地管制明起全面解除 入山免辦許可證
苗栗縣的山地經常管制區、特定管制區明天起全面解除管制，包括泰安鄉中興、象鼻、梅園、士林村及觀霧國家森林遊樂區周邊，經國防部、內政部在今年2月12日公告解除後，2月21日生效開放，明起不必申請入山證。
苗栗縣警局指出，政府推動國家山林解禁政策，縣警察局去年10月召開「泰安鄉山地管制區調整或解除會議」，與會單位人員包括縣警局、苗栗縣原住民族事務中心、苗栗縣後備指揮部、保安警察第七總隊、農委會新竹林區管理處、縣議員黃月娥及泰安鄉地方代表等，會中取得共識，決議山地經常及特定管制區全部解禁。
縣警局指出，苗栗縣轄內的山地經常管制區包括泰安鄉中興、象鼻、梅園、士林村，特定管制區為觀霧國家森林遊樂區周遭，國防部及內政部今年2月12日公告解除泰安鄉山地管制區，明天起生效，未來入山不必申請入山證，就可進入泰安鄉欣賞後山美景。
泰安鄉雖解除山地管制區，但依國家公園法規定，進入生態保護區應經許可，因此進入國家公園園區內雪山主峰、武陵四秀、雪劍、志佳陽、大霸、雪山西稜、聖稜、大霸北稜線等登山路線，仍必須向國家公園申請「入園證」。
苗栗縣警局局長翁群能表示，泰安鄉山地管制區從民國47年開始管制，迄今已逾60年，時空背景及社會氛圍都已改變，管制區內最後一個中興檢查哨在4年前撤除，迄今地方治安並未受影響，因此解除管制除能減少員警受理入山等多項勤務，且方便民眾進出泰安鄉並帶動觀光人潮，未來更能將警力投入山地鄉治安維護，回歸警察經常性巡邏及刑案偵辦等勤務，有效打擊山老鼠及山坡地濫墾濫伐，防杜不法情事發生。
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