苗栗縣山地管制明起全面解除 入山免辦許可證

苗栗縣的山地經常管制區、特定管制區明天起全面解除管制，包括泰安鄉中興、象鼻、梅園、士林村及觀霧國家森林遊樂區周邊，經國防部、內政部在今年2月12日公告解除後，2月21日生效開放，明起不必申請入山證。

苗栗縣警局指出，政府推動國家山林解禁政策，縣警察局去年10月召開「泰安鄉山地管制區調整或解除會議」，與會單位人員包括縣警局、苗栗縣原住民族事務中心、苗栗縣後備指揮部、保安警察第七總隊、農委會新竹林區管理處、縣議員黃月娥及泰安鄉地方代表等，會中取得共識，決議山地經常及特定管制區全部解禁。

縣警局指出，苗栗縣轄內的山地經常管制區包括泰安鄉中興、象鼻、梅園、士林村，特定管制區為觀霧國家森林遊樂區周遭，國防部及內政部今年2月12日公告解除泰安鄉山地管制區，明天起生效，未來入山不必申請入山證，就可進入泰安鄉欣賞後山美景。

泰安鄉雖解除山地管制區，但依國家公園法規定，進入生態保護區應經許可，因此進入國家公園園區內雪山主峰、武陵四秀、雪劍、志佳陽、大霸、雪山西稜、聖稜、大霸北稜線等登山路線，仍必須向國家公園申請「入園證」。