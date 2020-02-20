健康餐盤概念 提升自身免疫及抵抗力

2月22日是營養師節，衛生福利部苗栗醫院今天上午提前辦理慶祝活動，在門診候診區舉辦「打造健康好體質、提升免疫不求人」營養衛教講座，宣導健康餐盤的觀念，因應目前新冠肺炎疫情，同時指導大家如何從飲食中增加自身抵抗力，從營養角度來預防疾病。

營養師林昱蓁以有獎徵答方式，指導候診區民眾認識6大類食物，並利用投影片與衛教圖卡，提醒大家6大類食物每餐應攝取的份量，會場內並贈送與會民眾由苗栗衛生局製作的「我的餐盤」靜電桌墊，希望大家都可以回家執行健康的均衡飲食生活。

林昱蓁指出，現代人的餐盤大多隱藏著高糖、高油、高鈉、低纖維的飲食危機，台灣的營養師針對國人飲食與健康需求，將食物分成全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類，指導民眾從中獲取人體所需的各種營養素。

為方便民眾落實在日常生活中，衛福部國民健康署也設計了「我的餐盤」及6句口訣「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，協助民眾記憶各類食物的攝取量。

因應新冠肺炎疫情，衛福部疾管署提醒大家要勤洗手、適時戴口罩，林昱蓁提醒大家提升自身免疫力也是重要的防疫措施，她建議民眾攝取足夠的優質蛋白質，蛋白質是構成身體所有細胞的原料，包含重要的免疫細胞，每餐豆、魚、蛋、肉類應攝取一掌心，其中海鮮類富含鋅以及雞蛋和深海魚類如鮭魚、鮪魚有維生素D，都是提升免疫力的重要營養素。

另外應注意保持腸道健康與保護力，腸道中有數以百億的微生物，影響人體的免疫功能，可補充益生菌提升腸道免疫力，每天早晚一份無糖優格、無糖優酪乳，並搭配新鮮蔬菜類、全榖雜糧類為腸道養好菌。

天天五蔬果，維生素A、C和各種礦物質都與與免疫系統息息相關；紅、橘、黃色食物如胡蘿蔔、彩椒、南瓜、玉米等富含維生素A，可選擇富含維生素C的水果，如芭樂、奇異果、番茄、柑橘類，每天2顆拳頭大。

除補充好的食物，林昱蓁也鼓勵大家多運動且要有足夠睡眠，才能擁有好的免疫力抵抗細菌或病毒的入侵。