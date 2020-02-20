頭份田寮里長22日補選 居家隔離、居家檢疫者不得投票
新冠肺炎疫情持續擴大，苗栗縣選委會近期辦理補選有2月22日頭份市田寮里長、3月21日南庄鄉長與卓蘭鎮景山里里長補選，苗栗縣選委會提醒，若為居家隔離者、居家檢疫者依照傳染病防治法規定辦理，不得進入投票所投票及參觀投票。
本周六將舉行頭份田寮里長補選，田寮里的選舉人數3838人，設置3個投開票所，都在永貞國小。苗栗縣選委會指出，投票日當天在投票所外設簡易檢疫站，派人量測選舉人體溫，並備額溫槍與乾洗手液等初步防疫。
若遇到選舉人發燒，苗栗縣選委會指出，仍會讓選舉人投票，並詢問相關旅遊史，若近期有到中港澳旅遊史，將會通報苗栗縣衛生局。
補選投票日當天，選委會協調相關單位提供適量口罩給投開票所工作人員，及供發燒、孕婦有呼吸道症狀選舉人使用。
苗栗縣選委會代理主委陳斌山提醒，選舉人若有發燒或呼吸道症狀者，應請戴口罩，並請發燒或有呼吸道症狀的選舉人與他人保持1公尺以上距離。居家隔離者、居家檢疫者依傳染病防治法規定不得進入投票所投票及參觀開票。
苗栗縣選委會近期辦理補選的2月22日頭份田寮里長、3月21日南庄鄉長及卓蘭鎮景山里里長。
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