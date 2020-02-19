謠傳竹市有肺炎確診病例 市府緊急澄清並移送檢方偵辦
新竹市政府發現有人透過網路社群軟體謠傳新竹市出現一例肺炎確診病例，衛生局緊急澄清此為不實訊息，已違反傳染病防治法，最高可罰300萬元，將移送地檢署偵辦，並呼籲民眾切勿散播未經查證的假消息製造恐慌。
衛生局指出，有人散布新竹市出現一例確診肺炎病例，並指新竹空軍基地剛確診1人已感染肺炎的不實訊息，此行為已涉嫌違反傳染病防治法第9條的規定，利用傳播媒體發表傳染病流行疫情有錯誤、不實，致嚴重影響整體防疫利益或有影響之虞。
衛生局指出，涉及散布有關傳染病流行疫情的謠言或傳播不實的流行疫情消息，足以生損害於公眾或他人者，將可依同法第63條規定，最高可科新台幣300萬元罰金，請民眾切勿以身觸法。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言