謠傳竹市有肺炎確診病例 市府緊急澄清並移送檢方偵辦

新竹市政府發現有人透過網路社群軟體謠傳新竹市出現一例肺炎確診病例，衛生局緊急澄清此為不實訊息，已違反傳染病防治法，最高可罰300萬元，將移送地檢署偵辦，並呼籲民眾切勿散播未經查證的假消息製造恐慌。

衛生局指出，有人散布新竹市出現一例確診肺炎病例，並指新竹空軍基地剛確診1人已感染肺炎的不實訊息，此行為已涉嫌違反傳染病防治法第9條的規定，利用傳播媒體發表傳染病流行疫情有錯誤、不實，致嚴重影響整體防疫利益或有影響之虞。

衛生局指出，涉及散布有關傳染病流行疫情的謠言或傳播不實的流行疫情消息，足以生損害於公眾或他人者，將可依同法第63條規定，最高可科新台幣300萬元罰金，請民眾切勿以身觸法。