桃市議員張運炳當選無效撤上訴 葉明月遞補

桃園市議會今天指出，市議員張運炳14日已向市議會請辭，也向高等法院民事法庭撤回上訴，當選無效確定；其市議員職務懸缺，將由同一選區的落選頭葉明月遞補。

桃園市中壢區無黨籍市議員張運炳，在桃園市第二屆議員選舉時，因涉及賄選，刑事部分一審遭判處3年6個月有期徒刑，民事當選無效官司一審也敗訴，他不服刑、民事都提出上訴。

桃園市議會秘書長孫惠生表示，議會已於昨天接獲通知，張運炳確定當選無效，同選區的落選頭中國國民黨籍葉明月將可遞補上任；目前中選會等已展開作業，預估最快在月底可宣誓就職，議會在接獲通知後會立即安排。

桃園市議會無黨團結聯盟黨團總召人李家興受訪指出，張運炳會辭去市議員職務，有一大部分是健康因素。