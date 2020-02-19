林業用地鬆綁 原鄉「林下經濟」正夯
過去林業用地限縮於造林及苗圃，林農需等上十多年，才能盼到木材長成、砍伐出售，荷包進帳。林務局為此尋求解方，近年嘗試鬆綁法規，發展「林下經濟」，有林農兼而養蜂採集森林蜜，一賣上萬元，口袋豐收，屏東林管處表示，發展林下經濟，不只促林農多元發展，也能達到林業共管，減輕巡山員負擔。
依據非都市土地管制規定，以往林業用地只能造林及做苗圃，其他行為一概不準，但隨著大陸等國家開發「林下經濟」，讓林業產生不一樣的發展可能，國內林務局105年起成立「林下經濟推動小組」，委由林業式業所研究可行性，去年2月起公布數項容許在林下發展的產業行為，讓林業用地獲得鬆綁，有更大的發揮。
屏東林管處作業課技正廖國棟表示，目前核許發展的「林下經濟」包括森林蜂、金線蓮、椴木養菇3項，接續可能再開放台灣山茶及咖啡，採申請制。不過相關產業需符合「自然生態、友善環境」的經營準則，不施肥、不灑農藥，保持林下完整。
廖國棟說，以往林林砍伐販售需時幾十年，這段期間林農若沒其他經濟來源，很難度日。推動林下經濟後，可促原鄉青年留在部落，經營產業的同時也協助看顧森林，這能減少濫伐案件，減輕巡山員負擔，未來導入生態觀光，更能活絡經濟。
台灣的「林下經濟」正值起步，少數身先士卒等林農已見識到商機，廖國棟說，森林蜜因無農藥等汙染，且森林樹種多樣，花期錯開，採蜜產季拉長，品質更優，南庄地區原住民荷包進帳笑呵呵。
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