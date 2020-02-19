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白沙屯媽祖9天8夜徒步進香 報名首日湧破萬人

中央社 / 苗栗縣19日電

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年前往北港的徒步進香活動，將於3月24日凌晨出發，為期9天8夜，今天的報名首日已逾萬人，踴躍程度未受武漢肺炎疫情影響。

白沙屯媽祖徒步前往雲林縣北港朝天宮進香活動，是國內年度宗教盛事，每年吸引數萬名信徒跟隨，經擲筊請示媽祖，今年進香活動將於3月24日凌晨出發，3月27日到北港，4月1日回宮，全程為期9天8夜。

白沙屯拱天宮總幹事陳春發表示，去年進香活動與大甲媽「撞期」，仍創下逾5萬人報名的新高紀錄，今年雖遇到武漢肺炎疫情衝擊，但今天受理報名首日，信徒仍相當踴躍，截至下午5時，報名人數已逾萬人。

對於全台各地有部分縮短宮廟進香活動行程，或是略減進香團數量；陳春發表示，白沙屯媽祖進香活動會依既定期程進行，過去面對SARS疫情時也未曾改變，若信徒擔心不妨戴上口罩，相信媽祖也會保佑大家。

拱天宮表示，即日起到3月23日媽祖出發前的每天上午8時至下午5時，都受理現場報名，民眾填妥報名表後繳交進香公費（每人新台幣700元），並領取衣、帽、臂章後就完成報名手續，廟方會將報名者姓名寫入疏文中，稟報媽祖護佑吉祥。

白沙屯媽祖徒步前往雲林北港朝天宮進香是苗栗通霄在地近200年歷史的宗教文化，每年徒步往返約300公里，考驗「香丁腳」體力、耐力，最大特色是無固定期程及路線，全依媽祖旨意而行，2008年登錄為苗栗縣民俗文化資產，2010年獲指定為國家無形文化資產重要民俗，2013年入選台灣宗教百景。

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