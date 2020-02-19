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影／力拚招商破兆 苗栗縣府成立「全栗招商服務站」

聯合報 / 記者劉星君／苗栗縣即時報導
苗栗縣政府工商發展處今成立「全栗招商服務站」，追求未來3年2千億招商目標，盼能加速招商破兆行動方案。記者劉星君／攝影
苗栗縣政府工商發展處今成立「全栗招商服務站」，追求未來3年2千億招商目標，盼能加速招商破兆行動方案。記者劉星君／攝影

苗栗縣政府在2015年2月成立招商服務馬上辦中心，採單一窗口、馬上辦與主動出擊，突顯在苗栗設廠優勢，目前招商引資總金額達8042億，縣府追求未來3年2000億招商目標，將馬上辦服務向「前」延伸，今成立「全栗招商服務站」，針對潛在廠商服務，強化新設廠成案前諮詢輔導，主動出擊，打造「全栗招商服務站」、「Ａ＋招商服務團」與「招商服務馬上辦中心」黃金鐵三角，協助廠商投資設廠苗栗，力拚縣長徐耀昌8年任內累計招商破兆目標。

今天成立「全栗招商服務站」設在縣府第一大樓一樓工商發展處工商科，由縣長徐耀昌、工商發展處長黃智群、工策會副總幹事徐廷琮等幹部、工業會理事長余增國、中興工業區南區管理會理事長羅彬豪、銅鑼工業區廠商協進會理事長黃清譽，及中小企業榮譽指導員協進會會長賴明德與歷任會長和志工共同揭牌成立，未來針對潛在廠商提供強化企業設廠成案前的諮詢輔導服務，在辦公時段安排志工臨櫃駐點，主動聯繫，提供招商資訊。

「A+招商服務團」同步編組成軍，結合苗栗縣中小企業榮譽指導員協會現任會長賴明德及歷任資深會長共18人，還有SBIR顧問群和工商志工，專業領域分組訪視廠商，協助包括擴廠、增加生產線、智慧化轉型與升級等，與馬上辦招商服務中心攜手追蹤後續作為。                                                                                 

工商發展處長黃智群說，縣長徐耀昌上任，希望招攬更多績優企業廠商到苗栗投資設廠，帶動經濟繁榮發展，在2015年2月2日成立「招商服務馬上辦中心」，採用單一窗口、馬上辦，突顯在苗栗設廠優勢，增加就業機會。

黃智群說，截至目前為止，苗栗縣新增登記廠商326家，招商引資總金額達8042億，增加逾2萬個工作機會。「全栗招商服務站」運作後，將在未來3年全力追求招商投資2000億目標。

縣長徐耀昌說，新揭牌成立「全栗招商服務站」與剛編組成軍的「A+招商服務團」，兼具服務熱忱與相關專業，辦公時段有固定臨櫃駐點，化被動為主動，與「馬上辦招商服務中心」，三者形成黃金鐵三角，以最專業、更便捷協助廠商在苗栗投資設廠，同步啟動加速招商破兆可動方案，迎合創新、求變、接地氣理念，打造繁榮、幸福城市。

苗栗縣政府工商發展處今成立「全栗招商服務站」，追求未來3年2千億招商目標，盼能加速招商破兆行動方案。記者劉星君／攝影
苗栗縣政府工商發展處今成立「全栗招商服務站」，追求未來3年2千億招商目標，盼能加速招商破兆行動方案。記者劉星君／攝影
苗栗縣政府工商發展處今成立「全栗招商服務站」，追求未來3年2千億招商目標，盼能加速招商破兆行動方案，工商志工主動關懷聯繫廠商。記者劉星君／攝影
苗栗縣政府工商發展處今成立「全栗招商服務站」，追求未來3年2千億招商目標，盼能加速招商破兆行動方案，工商志工主動關懷聯繫廠商。記者劉星君／攝影

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