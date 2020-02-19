醫護人員拒餽贈樹立典範 桃療今表揚頒獎
重視公務員廉潔自持的形象，衛生福利部桃園療養院今日上午召開109年第四次院務會議，公開表揚院內同仁拒收餽贈的廉政事宜，並進行頒獎。
衛生福利部桃園療養院院長邱献章，為促進廉潔風氣，特別指示政風室公開表揚同仁拒收餽贈，頒發廉政倫理事件獎狀，除嘉許得獎同仁外，期許能透過廉能事蹟，以樹立典範，希望院內同仁向這5位廉能楷模學習。
桃園療養院認為「廉潔自持」為公務員所需具備的基本素養，希望院內醫護及行政人員以清廉自持的態度，拒絕收受餽贈等不當利益，提升民眾對醫護人員的信賴，進而凝聚全院人員「貪汙零容忍」的共識，樹立桃園療養院廉的形象。
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