醫護人員拒餽贈樹立典範 桃療今表揚頒獎

新竹市香山區那魯灣聚落是台灣西海岸唯一靠海的阿美族部落，市府昨宣布推動「文化聚落新建工程」，將在那魯灣公園旁基地新建一個總樓地板面積1104平方米半開放式的海岸文化聚落，除有部落集會空間、景觀高塔、教室、圓形廣場等原民文化設施，還可串聯周遭海山漁港、定置漁場、南港賞鳥區等知名旅遊區，成為17公里觀光海岸線上的原味新景點。

2020-02-19 00:17