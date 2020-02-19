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影／消減職災促進衛生 苗栗成立「職業安全衛生家族」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣第一個「職業安全衛生家族」上午在竹南工業區服務中心成立，各廠家並簽署安全衛生公約。圖／縣府提供
苗栗縣第一個「職業安全衛生家族」上午在竹南工業區服務中心成立，各廠家並簽署安全衛生公約。圖／縣府提供

苗栗縣政府及勞動部職業安全衛生署為推廣職業安全健康文化，由華夏海灣塑膠公司擔任「領頭羊」以大廠帶小廠精神，與另外20個廠家今天上午在竹南工業區服務中心共同成立縣內第一個「職業安全衛生家族」，同時安排專業課程，盼建構縣內更友善、安全的職場環境。

各地工廠工安意外、職業衛生健康問題時有所聞，苗栗縣去年也曾發生科技廠化骨水濺灑女工、高壓電擊、手臂捲入機具、堆高機翻覆、工廠火警等不同類型的工安意外，對廠內勞工、外籍移工造成傷亡的不幸事件。

勞動部及縣府在縣內推動成立職安衛生家族，縣長徐耀昌及職安署副署長李柏昌、職安中心主任萬榮富及縣府相關局處長、主管及竹南鎮長方進興等人與會，會中頒發職安核心企業證書，各廠家也簽署安全衛生公約。

縣府勞青處指出，縣內首個職安衛生家族指定由華夏海灣擔任核心廠家，另有20家中小企業參與，藉由「安全衛生家族」平台，盼華夏發揮領頭羊及母雞帶小雞的精神，分享相關經驗，以互助、合作、互利精神提升家族成員安全衛生管理水準、促進相關知識技能，強化工作安全並消減職業災害。

勞青處指出，苗栗縣目前勞動人口數約27萬5000人，多為規模不大的中小企業，對經濟發展與社會安定貢獻良多，但因財力物力、專業人才、資金等資源較短缺，工廠安全衛生設施往往因陋就簡或閉門造車，易出現盲點並造成職災發生，縣府近年來成立職安輔導團，積極輔導中小企業改善職業安全衛生設備。

徐耀昌感謝華夏擔任苗栗縣第一個職安衛生家族核心企業角色，以大廠帶小廠、母雞帶小雞的方式，透過教育訓練凝聚家族共識，讓勞工了解可能面臨的職業危害，以建立安全防護意識，達成職場減災與促進勞工健康的目標，打造「健康苗栗第一步、快樂勞動零事故」願景。

為協助防疫，華夏公司上午並由副董事長林漢福代表捐贈給縣府30公升裝漂白水共300大桶，此外也捐贈竹南、頭份2地公所各50大桶，總計約10公噸漂白水，盼善盡企業社會責任。

成立大會結束後展開專業課程，由財團法人安全衛生技術中心安排經營者及主管人員的訓練課程，下午也進行安衛人員的集合訓練。

苗栗縣第一個「職業安全衛生家族」上午成立，同時安排專業課程，盼建構縣內更友善、安全的職場環境。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第一個「職業安全衛生家族」上午成立，同時安排專業課程，盼建構縣內更友善、安全的職場環境。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第一個「職業安全衛生家族」上午成立，同時安排專業課程，盼建構縣內更友善、安全的職場環境。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第一個「職業安全衛生家族」上午成立，同時安排專業課程，盼建構縣內更友善、安全的職場環境。記者胡蓬生／攝影
華夏公司上午由副董事長林漢福(右五)代表捐贈給苗栗縣政府30公升裝漂白水共300大桶。圖／縣府提供
華夏公司上午由副董事長林漢福(右五)代表捐贈給苗栗縣政府30公升裝漂白水共300大桶。圖／縣府提供
華夏公司擔任縣內第一個「職業安全衛生家族」的核心企業，苗栗縣長徐耀昌(左)頒贈感謝狀。圖／縣府提供
華夏公司擔任縣內第一個「職業安全衛生家族」的核心企業，苗栗縣長徐耀昌(左)頒贈感謝狀。圖／縣府提供

苗栗縣 徐耀昌
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