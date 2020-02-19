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國際自由車環台賽 平鎮警賽道全線管制封閉
「2020年國際自由車環台賽桃園市站」將於3月2日上午揭幕，來自全世界的頂尖好手將同時上場較勁，為此平鎮警分局不敢大意，事先做足功課，賽道沿途全線管制封閉，以確保賽事順利完成。
平鎮警分局長李建民表示「2020年國際自由車環台賽桃園市站」平鎮區賽事，是由台66快速公路新屋端進入，並從大溪端離轄，雖平鎮段路程僅8.8公里，但特別的是平鎮段賽事是在快速公路上舉行，沿途除有國道1號平鎮系統及多處匝道匯流外，更有強勁的側風影響選手安全，為確保賽事順利，共規畫警力80名及義交10名執行，全力以赴做好本次交通安維工作。
本次賽事將有來自世界各國的24支隊伍參賽，近二百名菁英選手將同場較勁，今年桃園站路線全長123.27公里，從桃園市展演中心出發，抵達終點角板山仁愛停車場，途經本市桃園、蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅、平鎮、龍潭、大溪及復興等10個行政區。
為了讓賽事能順利進行，平鎮分局多次實地勘查比賽線路及崗哨位置，制定了詳細縝密的交維計畫，本月24日的預演及比賽當日早上9點至下午1點，欲行駛台66快速公路往大溪方向之用路人，可下新屋交流道或幼獅交流道後，再行駛快速路或延平路等替代道路前往。此外，警方也將在各沿線路口懸掛交通管制牌面及實施階段性交通管制，提醒用路人避開賽事道路，並配合警方管制。
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