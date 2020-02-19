國際自由車環台賽 平鎮警賽道全線管制封閉

「2020年國際自由車環台賽桃園市站」將於3月2日上午揭幕，來自全世界的頂尖好手將同時上場較勁，為此平鎮警分局不敢大意，事先做足功課，賽道沿途全線管制封閉，以確保賽事順利完成。

平鎮警分局長李建民表示「2020年國際自由車環台賽桃園市站」平鎮區賽事，是由台66快速公路新屋端進入，並從大溪端離轄，雖平鎮段路程僅8.8公里，但特別的是平鎮段賽事是在快速公路上舉行，沿途除有國道1號平鎮系統及多處匝道匯流外，更有強勁的側風影響選手安全，為確保賽事順利，共規畫警力80名及義交10名執行，全力以赴做好本次交通安維工作。

本次賽事將有來自世界各國的24支隊伍參賽，近二百名菁英選手將同場較勁，今年桃園站路線全長123.27公里，從桃園市展演中心出發，抵達終點角板山仁愛停車場，途經本市桃園、蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅、平鎮、龍潭、大溪及復興等10個行政區。