快訊

劉真傳病危辛龍說沒事 身邊好友卻沒人聯絡得上她

鑽石公主號乘客下船「送車站就地解散」 網：日本政府哪來勇氣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際自由車環台賽 平鎮警賽道全線管制封閉

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
「2020年國際自由車環台賽桃園市站」將於3月2日上午正式揭開序幕，賽道沿途將全線管制封閉。圖／平鎮分局提供
「2020年國際自由車環台賽桃園市站」將於3月2日上午正式揭開序幕，賽道沿途將全線管制封閉。圖／平鎮分局提供

「2020年國際自由車環台賽桃園市站」將於3月2日上午揭幕，來自全世界的頂尖好手將同時上場較勁，為此平鎮警分局不敢大意，事先做足功課，賽道沿途全線管制封閉，以確保賽事順利完成。

平鎮警分局長李建民表示「2020年國際自由車環台賽桃園市站」平鎮區賽事，是由台66快速公路新屋端進入，並從大溪端離轄，雖平鎮段路程僅8.8公里，但特別的是平鎮段賽事是在快速公路上舉行，沿途除有國道1號平鎮系統及多處匝道匯流外，更有強勁的側風影響選手安全，為確保賽事順利，共規畫警力80名及義交10名執行，全力以赴做好本次交通安維工作。

本次賽事將有來自世界各國的24支隊伍參賽，近二百名菁英選手將同場較勁，今年桃園站路線全長123.27公里，從桃園市展演中心出發，抵達終點角板山仁愛停車場，途經本市桃園、蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅、平鎮、龍潭、大溪及復興等10個行政區。

為了讓賽事能順利進行，平鎮分局多次實地勘查比賽線路及崗哨位置，制定了詳細縝密的交維計畫，本月24日的預演及比賽當日早上9點至下午1點，欲行駛台66快速公路往大溪方向之用路人，可下新屋交流道或幼獅交流道後，再行駛快速路或延平路等替代道路前往。此外，警方也將在各沿線路口懸掛交通管制牌面及實施階段性交通管制，提醒用路人避開賽事道路，並配合警方管制。

「2020年國際自由車環台賽桃園市站」將於3月2日上午正式揭開序幕，賽道沿途將全線管制封閉。圖／平鎮分局提供
「2020年國際自由車環台賽桃園市站」將於3月2日上午正式揭開序幕，賽道沿途將全線管制封閉。圖／平鎮分局提供
「2020年國際自由車環台賽桃園市站」將於3月2日上午正式揭開序幕，賽道沿途將全線管制封閉。圖／平鎮分局提供
「2020年國際自由車環台賽桃園市站」將於3月2日上午正式揭開序幕，賽道沿途將全線管制封閉。圖／平鎮分局提供

菁英 替代道路
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

學校開學在即 楊梅新屋交通大執法

桃園新增6間衛生所 明天開賣口罩

敬鵬大火釀死被糾正 桃市府指配合改進落實安檢

影／Daytona 500賽事首見！美國總統川普「The Beast」座駕，上賽道跑給大家看

相關新聞

別撲空！竹市11萬8120劑流感疫苗 已全數接種完畢

新竹市衛生局表示，竹市去年購置11萬8120劑流感疫苗，今天已全數接種完畢，提醒民眾，近期天氣寒冷，務必提高警覺，如出現...

國際自由車環台賽 平鎮警賽道全線管制封閉

「2020年國際自由車環台賽桃園市站」將於3月2日上午揭幕，來自全世界的頂尖好手將同時上場較勁，為此平鎮警分局不敢大意，...

社企年度盛事！亞太社會創新高峰會 5月桃園登場

社企年度盛事即將登場！第三屆亞太社會創新高峰會「想響亞洲」，將於今年5月16日至17日登場，選在桃園市中央大學大禮堂盛大...

受疫情影響 竹縣內灣、北埔旅遊景點遊客減逾3成

與遊客一起防疫！新竹縣知名旅遊景點內灣及北埔老街受新冠肺炎疫情影響，平均來客量下降了3至4成，遊樂園六福村入園人次也減少...

叛逆學生蛻變成小發明家 角逐總統教育獎

令人頭痛的叛逆學生展露天分，轉變成小發明家。桃園市復興區霞雲國小六年級學生林寶成，家中經濟困苦又曾受過家暴，直到學校及社...

影／徐筱菁遞補苗縣議員 徐耀昌頒當選證書「徐家的榮耀」

苗栗縣第一選區議員張志宇因為賄選案，法院判決當選無效定讞，缺額由民進黨籍徐筱菁遞補，苗栗縣長徐耀昌今到徐筱菁服務處頒發當...

開學日在即 桃教育局擬各校防疫措施

家長及學者一再呼籲延後開學，教育部仍堅持高中職以下學校延至下禮拜2月25日開學，而開學後校園相關防疫措施備受關注。桃園市...

居家檢疫者何處丟垃圾？環保署開口契約委外清運

新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市居家隔離皆已監測期滿，解除列管，但居家檢疫隨出入境管制變嚴，人數激增至三千多人，民政單位憂心...

開學防疫大作戰！竹市校園公共環境加強消毒

受到新冠肺炎疫情，高中(含)以下學校及公立幼兒園延至2月25日開學，新竹市府教育處與環保局為提供學生安全的學習環境，已針...

無人機哪兒放飛？新竹縣請民眾3月6日前提建議適飛點

民用航空法無人機專章即將在3月31日開始實施，新竹縣等15個縣市採正面列表公告放飛地點，新竹縣政府今天表示，歡迎無人機操...

竹市海岸新亮點 打造原味文化聚落

新竹市香山區那魯灣聚落是台灣西海岸唯一靠海的阿美族部落，市府昨宣布推動「文化聚落新建工程」，將在那魯灣公園旁基地新建一個總樓地板面積1104平方米半開放式的海岸文化聚落，除有部落集會空間、景觀高塔、教室、圓形廣場等原民文化設施，還可串聯周遭海山漁港、定置漁場、南港賞鳥區等知名旅遊區，成為17公里觀光海岸線上的原味新景點。

調勞工赴陸廠？ 苗縣府：道德勸說避免

新冠肺炎疫情衝擊產業，苗栗縣有觀光業者想搭順風車，放員工防疫照顧假，共體時艱度難關，遭縣政府勞動及青年發展處打回票，還有員工要被調派大陸廠心驚驚，不過，勞青處表示，因為法規沒有關於疫區工作的相關規定，僅能道德規範，如非必要，應避免指派勞工到大陸疫區。

熱門新聞

台南蘇丁受診所下午被拆 文史界痛惜！

違停拍照就在身邊！嘉市中山路「科技執法」4月1日啟用

南迴改一條隧道兩樣情？ 駕駛：開在不同的世界

居家檢疫卻戴口罩買咖啡 苗縣裁罰1萬元

台糖計畫砍樹種電？ 鄉長跳腳：像美少女的臉被砍一半

台北農產運銷公司招募人才 月薪上看51.9K

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。