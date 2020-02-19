社企年度盛事！亞太社會創新高峰會 5月桃園登場

社企年度盛事即將登場！第三屆亞太社會創新高峰會「想響亞洲」，將於今年5月16日至17日登場，選在桃園市中央大學大禮堂盛大舉行，代表這次高峰會「地主」的桃園市長鄭文燦，除了預祝活動順利，希望社企夥伴連結成一個社群，讓彼此之間經驗值不斷提高。

亞太社會創新高峰會至今已邁入第三屆，歷年高峰會在台灣獲得產官學界廣大迴響，2018年首度於台中舉行，2019年於高雄舉辦，台灣更首度與「社會企業世界論壇」（Social Enterprise World Forum）聯名舉辦，策動20多場平行活動，更同時舉辦「社會企業市集」，集結全臺60家優質社企，累計參與民眾超過千人。

今天行政院政務委員唐鳳、桃園市長鄭文燦、星展銀行（台灣）總經理林鑫川等人，一同宣布第三屆亞太社會創新高峰會，將於今年5月在桃園登場。

行政院政務委員唐鳳表示，承襲過去兩屆奠定的社群能量，今年第三屆高峰會以「想響亞洲」為題，盼能「想」像亞洲未來社會創新影「響」力，透過社企界、桃園市政府與中央各部會合作，發掘台灣的社會創新經驗，讓來自世界各地的社會創新組織者，都能滿載而歸。

要將打造桃園打造「社企之都」的桃園市長鄭文燦提到，桃園是台北市以外年輕人最多的地方，原本工業聚落，工業產值很高，但社企是讓台灣改變的新動力，在他市長任內，成立社企中心，也預祝活動成功，讓社企夥伴連結成一個社群，彼此之間經驗值不斷提高。

今年高峰會國際講者雲集，將邀請60多位國內外知名講者，活動持續緊扣聯合國永續發展目標（SDGs）的六大議題，並舉辦30場跨國、跨域的平行論壇、青年工作小組、工作坊等深度交流活動，預計攜手超過100個社會創新組織、500位相關從業者、逾1400位峰會參與者共襄盛舉。

第三屆亞太社會創新高峰會「想響亞洲」，將於今年5月16日至17日登場，明天起可至活動通購票，並於2020年3月31日前享有1200元起早鳥優惠。