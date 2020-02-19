別撲空！竹市11萬8120劑流感疫苗 已全數接種完畢

新竹市衛生局表示，竹市去年購置11萬8120劑流感疫苗，今天已全數接種完畢，提醒民眾，近期天氣寒冷，務必提高警覺，如出現類流感症狀或流感危險徵兆，第一時間務必「戴上口罩」及早就醫，就醫後盡量在家休息，減少出入公共場所，降低傳染的機會。

衛生局長王宗曦表示，為因應流感疫苗延後開打，去年11月1日起配合疾病管制署政策，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增加「有發燒症狀之類流感患者，其家人／同事／同班同學有類流感發病者」，請醫師善用公費流感抗病毒藥劑，減少疾病傳播及重症與死亡的發生。

衛生局表示，國內流感疫情雖下降，但還在流行期，由於近期各地氣溫變化大，提醒民眾仍應保持警覺，持續做好個人手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息等措施。

如果出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，應儘速就醫，並依醫師指示服藥，以降低引發重症、死亡的風險。有關流感相關資訊，可至疾病管制署全球資訊網或撥打疫情通報及諮詢專線1922洽詢。