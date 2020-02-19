受疫情影響 竹縣內灣、北埔旅遊景點遊客減逾3成

與遊客一起防疫！新竹縣知名旅遊景點內灣及北埔老街受新冠肺炎疫情影響，平均來客量下降了3至4成，遊樂園六福村入園人次也減少；為了讓遊客安心玩，新竹縣內灣形象商圈發展協會發送500罐次氯酸抗菌防護噴霧給商家，並放置在停車場、公廁等人流節點，六福村則在遊客入園前量體溫，並提供酒精讓遊客消毒。

新竹縣議員張良印說，內灣風景區每到假日遊客滿滿，每年可達300萬人次，假日時進出內灣的120號縣道經常塞爆，但在新冠肺炎疫情出現後，平均來客量下降了3至4成。

為了讓遊客與商家共同做好防疫工作，內灣形象商圈發展協會發送500罐次氯酸抗菌防護噴霧給商家，理事長溫慧玲表示，次氯酸消毒液是橫山鄉民代表會主席朱陳源努力取得後送給協會，協會志工再分裝成適合商家使用的噴霧式罐裝，逐一發給店家、攤商、車站人員，並請遊客與店家多配合，防疫才不會有漏洞。

北埔鄉長莊明增表示，受疫情影響，北埔老街遊客量也下降約3成，目前商家都自主做好消毒等防疫工作，鄉公所也加強宣導，盼全民共同防疫，一起度過難關。

北埔老街附近的國定古蹟金廣福宮廣、縣定古蹟姜阿新洋樓也因疫情，即日起至3月1日，包括周末假日及228紀念日連續假期，都暫停對外開放，僅受理團體預約參觀導覽，團員健康與旅遊史也都須事先確認，團體預約詳情可上臉書粉絲專頁了解。