叛逆學生蛻變成小發明家 角逐總統教育獎
令人頭痛的叛逆學生展露天分，轉變成小發明家。桃園市復興區霞雲國小六年級學生林寶成，家中經濟困苦又曾受過家暴，直到學校及社工師介入，家庭狀況逐漸好轉，更意外發現林對程式設計、動腦發想方面的天分，今年參加IEYI世界青少年發明展獲得全國賽門票，再獲推薦角逐2020總統教育獎，林說，若拿到獎金第一件事要替母親在家中蓋廚房。
林生長在重組家庭中，由母親帶著兩兄妹再婚，歷經醉父毆打、咆哮，導致林情緒不佳，時常因家中有事無法到校上課，社會局社工師、學生輔導與諮商中心心理師介入輔導，讓林及妹妹慢慢接受家庭狀況，並與其母溝通改善家中情形，經幫助，其母開始到部落編織工作室工作，研習泰雅傳統編織，一家人感情轉好，假日會一起到角板山和東眼山擺攤賣蔬果及文化創作品。
霞雲國小羅幼蓮表示，偏鄉學校中有不少家庭狀況不佳的孩子，林最特別的地方是，一家人都願意改變，加上林展露專長，在今年世界青少年發明展中得到原民孩子首例全國賽門票。曾任導師的周樹仁說，帶學生戶外教學到誠品書店參觀時，發現林會去看程式相關的書，才漸漸發現他對這方面有興趣，他還指出，林遇到問題時，常自行上網借書、訂套件包自學並組裝，相當不易。
林說，世界青少年發明展的參賽作品是「射箭瞄準器」，發想自平常在操場射箭時，常看到學弟妹射不準、脫靶等，因此做出讓射箭初學者能上靶、矯正瞄準的器具，談及準備過程，林說，參加比賽壓力很大、很想逃避，但結束後都能獲得滿滿的成就感。這次將角逐總統教育獎，林表示，希望靠自己的力量，用獎金為媽媽蓋廚房。
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