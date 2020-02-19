影／徐筱菁遞補苗縣議員 徐耀昌頒當選證書「徐家的榮耀」

苗栗縣第一選區議員張志宇因為賄選案，法院判決當選無效定讞，缺額由民進黨籍徐筱菁遞補，苗栗縣長徐耀昌今到徐筱菁服務處頒發當選證書，徐耀昌說，「徐家榮耀」祝福她未來在政壇上平步青雲，不分黨派，為苗栗的永續經營來打拚。

苗栗縣長徐耀昌說，徐筱菁出身政治世家，她的父親特別用心，經常陪她參加各種活動，青出於藍，筱菁遞補張志宇遺缺，也是「徐家的榮耀」，祝福她未來在政壇上平步青雲，問政、為民服務也好，都能受地方肯定，也會全力給予協助，不分黨派，為苗栗的永續經營一起來打拚。

民進黨籍縣議員徐筱菁曾任一屆苗栗市民代表，徐筱菁的伯父曾當選過6屆頭屋鄉民代表、徐筱菁的阿公曾擔任頭屋村長，父親曾參選苗栗縣議員、市民代表。徐筱菁說，雖然任期剩不到3年，之前當過市民代表，也有服務經驗，對於縣政部分，應該可以很快上手，服務不會打折，也是擴大服務，服務處一直都有開設，歡迎大家有問題都可以來，或者來聊聊天都可以。

第19屆苗栗縣議員共有38席，國民黨22席、民進黨6席、時代力量2席與無黨籍8席。本月21日上午10點苗栗縣議會舉行徐筱菁的宣誓就職典禮。