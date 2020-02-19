開學日在即 桃教育局擬各校防疫措施

家長及學者一再呼籲延後開學，教育部仍堅持高中職以下學校延至下禮拜2月25日開學，而開學後校園相關防疫措施備受關注。桃園市教育局要求轄內包括高中職、國中及國小應於開學前規畫防疫整備工作及盤點校內防疫用品。

提出防疫措施包括，建議學生、教職員到校前先在家量測體溫及紀錄，如有生病、發燒或感冒者，建議在家休息。進入班級前也要用耳（額）溫槍量測體溫及以酒精消毒手部，倘有發燒或患病疑慮者應安排單獨安置空間由學校人員照顧，並儘速就醫。

另外，學校於學生量測完體溫正常後，可用貼紙區分，以利教師辨視學生體溫量測情形。校外人士也應配合量體溫及手部消毒。

盤點校內防疫用品，備妥肥皂及洗手乳等洗手及清潔設備，並調整適當水龍頭出水量，發揮勤洗手防疫之效。也針如門把、桌面、遊具、扶手、廚房及廁所等教職員工及學生生易碰觸的地方，每日以稀釋漂白水及酒精消毒。

學生如為確診病例接觸者，依中央流行疫情指揮中心指示，進行居家隔離，而2月6日起入境民眾如有中港澳旅遊史（如港澳生）及2月10日起自中港澳轉機得入境臺灣者（如外國學生），需列入居家檢疫14天。學校如有學生須進行居家隔離與居家檢疫，學校應主動關懷及了解學生之健康狀況。

而防疫重要物資口罩，則由中央統一調度分配學校應急用口罩，供學生及教職員工於校內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者配戴。正常健康之學生及教職員工無須戴學校也應向學生、家長及教職員工宣導正確配戴口罩之時機，避免造成學生及家長恐慌。