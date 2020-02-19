居家檢疫者何處丟垃圾？環保署開口契約委外清運

新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市居家隔離皆已監測期滿，解除列管，但居家檢疫隨出入境管制變嚴，人數激增至三千多人，民政單位憂心「居家檢疫者要到何處丟口罩、垃圾？」環保署已透過開口契約找到甲級清除處理業者委外處理，市長鄭文燦也指示，請環保局與清運單位設置適當垃圾集中站，以利統一棄置，避免增加感染風險。

台灣迄今累積通報1856名個案（含確診），確診人數來到22人，桃園市衛生局長王文彥說，桃園共通報161例，有1例確診、149例排除、4例初驗陰性、另7例檢驗中，至於居家隔離追蹤個案因14天監測期滿，皆已在日前解除列管。

至於居家檢疫人數持續攀升，桃園迄今已到三千多人，民政單位負擔加重，市府民政局副局長張世威今天也在市府防疫會議中提問，居家檢疫對象要丟口罩等垃圾，該如何丟棄？

鄭文燦說，居家檢疫人數增加，且檢疫期間無法外出，衍生口罩等防疫物資丟棄問題，請環保局與清運公司研議設置適當集中站，約二、三十處，由家人或區里系統人員協助包裝好後，統一棄置至指定回收點，也避免到府收取，以免被貼上標籤。

市府環保局指出，環保署有開口合約，委外請甲級清除處理業者來收運，市府環保局若接獲衛生與民政單位提出居家檢疫者的環保服務需求，就會將名單協助提供給環保署處理後續收運，不過，目前桃園尚未有人提出。