開學防疫大作戰！竹市校園公共環境加強消毒

受到新冠肺炎疫情，高中(含)以下學校及公立幼兒園延至2月25日開學，新竹市府教育處與環保局為提供學生安全的學習環境，已針對竹市47所學校進行校內戶外消毒，包括所有教室、戶外開放給民眾使用的公共設施，預計23日完成。新竹市長林智堅表示，對抗疫情強化行政團隊橫向聯繫，務必將防疫工作做到滴水不露，讓師生能有最安全與乾淨的校園環境。

市府指出，環保局召集清潔科人員、新竹市病媒防治公會、教育處等相關處室人員，於2月23日前，針對47所學校進行校內戶外公共環境消毒，除教室內環境、課桌椅全面消毒，學校周邊公共環境，及寒假期間開放給民眾使用的公共空間設施，如遊樂設施、球場設施、廁所予洗手台等，進行全面消毒，環境消毒藥劑係以漂白水（成分為次氯酸鈉）稀釋成0.1%濃度(即1000ppm) 進行噴藥消毒。

教育處長黃錦能表示，教育處也已持續請學校盤點相關物資，確保各校防疫物資，如口罩、酒精及額溫槍充足，並對疫情可能的發展提出因應措施。