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苗縣議長匯集1500愛心口罩 轉贈計程車運將

中央社 / 苗栗縣19日電

有鑒於台灣首例武漢肺炎死亡個案是一名白牌車司機，苗栗縣議會議長鍾東錦今天會同多名議員發送愛心口罩，預計在全縣發出1500個口罩給計程車運將使用，幫助防疫。

鍾東錦上午會同余文忠、孫素娥、鄭碧玉、許櫻萍、湯維岳、楊明燁等多名縣議員，在苗栗火車站前發送愛心口罩給排班計程車司機，有小黃運將直呼正好手邊口罩已用完，明天的還沒著落，這份愛心宛如及時雨。

鍾東錦指出，在口罩販售尚未全面管制前，就有多名好友送來一批愛心口罩，原本打算在下週國中小學開學後，捐贈給三灣、南庄等偏鄉學生使用，因日前政府宣布開學前會提供學校師生備用口罩，加上台灣首例武漢肺炎確診死亡個案是一名白牌車司機，凸顯計程車運將每天跑車面臨的風險，「什麼時候會接到炸彈都不知道」，於是決定將口罩轉捐給縣內計程車司機使用。

鍾東錦表示，除了自己手邊有的口罩，部分議員也主動拿出家中「庫存」加入，湊了1500個口罩，另一名開設面膜工廠的扶輪社友，將面膜紙裁切成口罩尺寸，可當作口罩替換內襯，也捐贈3000個。以5個口罩搭配10個面膜紙「罩中罩」包裝成一袋愛心小禮，預計今天可發出300份，希望幫助小黃運將對抗疫情，也防堵新冠病毒入侵苗栗。

現場計程車司機葉坤榮指出，儘管交通部有配售交通運輸業者口罩，但每天只有1片，有些人一天至少得用2片，排班跑車也不見得有時間去排隊購買口罩，「自己能買到的口罩很有限，更遑論替乘客準備備用口罩，若是載到未戴口罩乘客，那也沒辦法」。

葉坤榮說，武漢肺炎疫情爆發後，這陣子生意至少掉了3成。另一名從事運將40年的孫春煜指出，「當年SARS都沒這麼慘」，為了生計現在只要有人搭車都還是會載，但雙方有默契，彼此都不太聊天，盡量少開口。

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