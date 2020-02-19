快訊

台南消保官稽查口罩囤積 老闆娘喊冤：啦咧怎當真？

中小學校下週開學 鄭文燦：防疫物資務必足夠

中央社 / 桃園19日電

各級中小學將在下週開學，桃園市長鄭文燦今天表示，市府目前正在調查轄內各學校對於額溫槍、酒精及口罩的準備情況，不足的部分除了向教育部申請支援，也會尋求民間廠商協助。

鄭文燦上午前往桃園市農會視察有機蔬菜箱包裝作業，在接受媒體聯訪時，對於記者詢問學校將在下週開學，市府是否已做好準備。他說，額溫槍、酒精及口罩這3樣東西，轄內200多所學校一定要準備相當的數量，目前教育局正在做最後的統計，不足的部分除了向教育部申請，也會尋求民間廠商協助。

鄭文燦表示，除了準備學生開學前需要準備的防疫物資，為了避免群聚效應，自己也在防疫會議提出，各校在這學期可以不用舉行開學典禮，校方可透過廣播的方式進行，而在各級學校開學前，市府也會請環保局到所有學校進行大消毒。

鄭文燦指出，在還沒有開學的階段，教育局也推出線上教學活動，讓學生在家裡一樣可以學習，做好開學前的準備工作，目前市府也在進行各項檢查，希望能夠面面俱到順利開學，也會建議學校方面進行衛教，讓大家了解。

鄭文燦說，今天特別到桃園市農會，視察受到武漢肺炎疫情延後開學而影響的有機蔬菜銷售，市府做了很多準備工作，包括蔬菜的調節，也在市府及農會的協助下，花了短短3天的時間促銷1000箱的有機蔬菜箱，收購價格更超過新台幣50元，對菜農有很大的保障。

鄭文燦 教育部 口罩
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

桃機董座王明德丟官 民航局長林國顯暫代

鄭文燦：高中以下取消開學典禮、校外教學延到疫情後

10萬片防塵口罩 捐贈桃市府

口罩大廠贈10萬口罩 鄭文燦：供學校單位善加利用

相關新聞

無人機哪兒放飛？新竹縣請民眾3月6日前提建議適飛點

民用航空法無人機專章即將在3月31日開始實施，新竹縣等15個縣市採正面列表公告放飛地點，新竹縣政府今天表示，歡迎無人機操...

竹市海岸新亮點 打造原味文化聚落

新竹市香山區那魯灣聚落是台灣西海岸唯一靠海的阿美族部落，市府昨宣布推動「文化聚落新建工程」，將在那魯灣公園旁基地新建一個總樓地板面積1104平方米半開放式的海岸文化聚落，除有部落集會空間、景觀高塔、教室、圓形廣場等原民文化設施，還可串聯周遭海山漁港、定置漁場、南港賞鳥區等知名旅遊區，成為17公里觀光海岸線上的原味新景點。

調勞工赴陸廠？ 苗縣府：道德勸說避免

新冠肺炎疫情衝擊產業，苗栗縣有觀光業者想搭順風車，放員工防疫照顧假，共體時艱度難關，遭縣政府勞動及青年發展處打回票，還有員工要被調派大陸廠心驚驚，不過，勞青處表示，因為法規沒有關於疫區工作的相關規定，僅能道德規範，如非必要，應避免指派勞工到大陸疫區。

桃捷綠線車廂下月票選 可抽大獎

桃園捷運綠線車廂外型票選起跑，有2種車款，3個顏色，市民或持有市民卡都可參加，有機會抽中Gogoro電動機車和韓國雙人來回機票等大獎。

桃園魚管處滯洪池 改造龍山埤塘生態公園

桃園埔心溪支流遇豪雨時常造成周邊社區淹水，市府水務局以全流域概念整治，最大亮點是將魚管處滯洪池規畫成龍山埤塘生態公園，預計明年底完工。

10萬片防塵口罩 捐贈桃市府

新冠肺炎疫情延燒，桃園市長鄭文燦昨天前往龜山區口罩大廠易廷企業訪視，易廷贈送成人、兒童防塵口罩10萬餘片，市府將提供學校各單位利用，為防範無症狀感染者進入桃園，鄭文燦說，這次中部白牌計程車司機因染病去世，衛生單位追溯確診，市府按衛福部規定針對臨床發燒、有肺炎或吃抗生素高燒不退個案，進行反向追蹤有無病例，把篩檢範圍更擴大。

石門水庫除疫祈福 25日媽祖水上遶境

新冠肺炎重挫旅遊業，石門水庫遊艇環湖觀光環境雖空曠通風，業者也高規格消毒防疫，但生意難逃蕭條。桃園市遊艇公會理事長范揚煥說，去年底到現在，遊客少了6、7成，遊艇業和水庫周邊店家、住民和公家機關25日舉辦媽祖水上遶境祈福，希望疫情早日結束。

苗栗加碼補助稻農投保 繳四分之一保費可全賠

苗栗縣府鼓勵稻農投保，今年提高補助，依農友自行負擔保險費比率，補助同等比率，加上農委會補助50%，農友繳四分之一保費可獲全額賠償。

石門水庫水位跌破236公尺 春耕沒問題

桃園石門水庫水位昨天跌破236公尺，蓄水量不到70%，桃竹苗農友擔心春耕用水，桃園、石門農田水利會強調春耕灌溉用水沒問題，民生用水也無虞，但是根據氣象局資料3月降雨量低，北水局密切監控。

銀髮族抗疫一起來 動員縫製口罩套樂在其中

新冠肺炎疫情讓醫用口罩的需求大增，但各地居民都有「一罩難求」的困擾，苗栗縣三義鄉西湖社區發展協會總幹事徐綾淑有十多年的拼...

居家檢疫卻戴口罩買咖啡 苗縣裁罰1萬元

新冠肺炎疫情嚴峻，苗栗縣1名居家檢疫者戴口罩外出買咖啡，雖然時間短暫，仍挨罰新台幣1萬元。苗栗縣衛生局呼籲，居家檢疫、隔...

不明原因手抖眼睛有棕色環 小心罹罕病「威爾森氏症」

新竹一名26歲的方小姐，數年來左手要拿東西時都會顫抖，近日因走路不穩需扶牆，到台大醫院新竹分院掛急診，經神經內科醫師診視...

熱門新聞

南投測速桿排名 這支超過30公里就開罰年收1236萬奪冠

竹北停車場BOT案引進竹縣首座影城 今開工2022年啟用

2名小三通入境填假資料失聯 新北協尋郭富文、管永安

台南蘇丁受診所下午被拆 文史界痛惜！

汐止富信飯店站牌人多排隊亂安全堪憂 將畫排隊指示線

阿里山「鑽石日出」奇景出現 錯過再等9個月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。