中小學校下週開學 鄭文燦：防疫物資務必足夠

各級中小學將在下週開學，桃園市長鄭文燦今天表示，市府目前正在調查轄內各學校對於額溫槍、酒精及口罩的準備情況，不足的部分除了向教育部申請支援，也會尋求民間廠商協助。

鄭文燦上午前往桃園市農會視察有機蔬菜箱包裝作業，在接受媒體聯訪時，對於記者詢問學校將在下週開學，市府是否已做好準備。他說，額溫槍、酒精及口罩這3樣東西，轄內200多所學校一定要準備相當的數量，目前教育局正在做最後的統計，不足的部分除了向教育部申請，也會尋求民間廠商協助。

鄭文燦表示，除了準備學生開學前需要準備的防疫物資，為了避免群聚效應，自己也在防疫會議提出，各校在這學期可以不用舉行開學典禮，校方可透過廣播的方式進行，而在各級學校開學前，市府也會請環保局到所有學校進行大消毒。

鄭文燦指出，在還沒有開學的階段，教育局也推出線上教學活動，讓學生在家裡一樣可以學習，做好開學前的準備工作，目前市府也在進行各項檢查，希望能夠面面俱到順利開學，也會建議學校方面進行衛教，讓大家了解。

鄭文燦說，今天特別到桃園市農會，視察受到武漢肺炎疫情延後開學而影響的有機蔬菜銷售，市府做了很多準備工作，包括蔬菜的調節，也在市府及農會的協助下，花了短短3天的時間促銷1000箱的有機蔬菜箱，收購價格更超過新台幣50元，對菜農有很大的保障。