無人機哪兒放飛？新竹縣請民眾3月6日前提建議適飛點

民用航空法無人機專章即將在3月31日開始實施，新竹縣等15個縣市採正面列表公告放飛地點，新竹縣政府今天表示，歡迎無人機操作者和民眾在3月6日之前，針對縣新竹轄內適飛的地點提出建議，相關建議可上網站填寫，網址：https://pse.is/P2UWF。對此，新竹縣政府將彙整相關意見，發文請權責及管理單位確認，並就建議範圍評估，經會勘無虞並協調好空域，就會納入公告開放區域(綠區)，並將圖資轉呈民用航空局協助於圖台公告。

新竹縣政府表示，民用航空法無人機專章授權400呎(120公尺)以下空域，由各地方縣市政府公告並管制，因新竹縣轄區範圍廣大，地貌從海岸線到三千公尺高山都有，可飛行區域的細部畫分需較多時間，且權責及維護管理單位除了縣政府，還有13鄉鎮公所和許多公務機關，協調空域及開放的時間相對複雜，因此目前對無人機管理空域範圍，尚未正式公告。

新竹縣政府指出重視飛安，尊重非公共區域居民的感受，但也肯定不管是在救災、治安、國土安全，無人機所扮演的重要角色，認為有了空拍視角，對觀光旅遊推廣有加分作用，而空拍近年來也已是民眾休閒活動之一，因此希望在公告縣內適飛、可放飛的地點時，能廣納無人機操作者和民眾的建議。

新竹縣府預計於3月初辦理無人機管理說明會，歡迎有興趣民眾共襄盛舉、參與討論，讓無人機管制業務在推動時能夠更加圓滿。