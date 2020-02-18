銀髮族抗疫一起來 動員縫製口罩套樂在其中

新冠肺炎疫情讓醫用口罩的需求大增，但各地居民都有「一罩難求」的困擾，苗栗縣三義鄉西湖社區發展協會總幹事徐綾淑有十多年的拼布製作手藝及經驗，最近特別帶動社區關懷據點的阿公、阿婆和志工一起來縫製「口罩套」，上周二和今天各縫製了1個，老人家自己手作的口罩美觀，又可延長口罩使用時間，大家都超開心。

徐綾淑說，她過去在社區學過拼布等工藝，這次新冠病毒引起的肺炎讓民眾都很憂慮，但現在口罩取得不易，一些媒體曾報導口罩套等延長口罩使用的方法，也有類似產品在市場出現。

她說，西湖社區的關懷據點平常都有四十多位年長者前來，她心想乾脆帶大家一起縫製口罩套，套子可清洗，增加口罩使用時間，這個想法獲得西湖社區發展協會理事長吳永金的大力支持。

西湖社區2月11日和今天共安排了2梯次的口罩套縫製課程，她從家裡帶了2台電動縫紉機，大家一起剪裁布料、折疊燙平、縫製再整燙，每次都有30多人參加，大家分工、互相協助，兩次下來每個人都有了2個口罩套可替換使用。