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2019年鯨豚擱淺通報150隻 原因多為疾病、受傷、船擊

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
海委會海保署繪製2019鯨豚擱淺地圖。圖／海洋保護署提供
海委會海保署繪製2019鯨豚擱淺地圖。圖／海洋保護署提供

海洋委員會海洋保育署今天發表2019鯨豚擱淺報告，去年共發生140起、150隻鯨豚通報，其中132隻死亡擱淺、15隻活體擱淺、3隻迷航；15隻擱淺的鯨豚，1隻原地釋回、3隻隨即死亡、11隻經救治未能存活。種類以露脊鼠海豚最多，瓶鼻海豚次之，還有小虎鯨、小抹香鯨、侏儒抹香鯨等。

海保署繪製了鯨豚擱淺地圖，地點主要分布在連江縣、澎湖縣、 金門縣、苗栗縣及高雄市。歷年1至4月似乎有較高的鯨豚擱淺發生率， 2019年擱淺通報月份分布模式也符合，海保署表示，擱淺鯨豚的發生頻率，與月份或氣溫等環境因素是否相關？尚需長期資料收集與分析。

海保署指出，超過半數個體被發現時已腐爛嚴重等， 無法判斷擱淺原因，剩餘可歸納為兩個主因，分別是「誤捕」及「感染導致死亡」。顯示鯨豚大多因疾病或受傷而擱淺上岸，漁業活動對台灣沿岸的鯨豚也有影響。

像去年10月12日白沙屯安檢所通報於苗栗通霄發現死亡擱淺鯨豚，這隻體長150公分的雄性江豚成體，經檢視外觀為3級腐敗，解剖後並無發現明顯病變，胃內仍有食物；進一步斷層掃描，判斷右側頭部與胸腔多處骨折，疑似突然遭受嚴重撞擊後，直接死亡，所以判斷死亡原因可是「船擊」。

海保署表示，2019年共進行20種、82隻鯨豚採樣，包括露脊鼠海豚、瓶鼻海豚與小虎鯨，以及珍貴的中華白海豚、 條紋海豚與長吻真海豚以及抹香鯨、大村鯨、布氏鯨等大型鯨等。透過樣本的採集，能讓科學家有機會對擱淺鯨豚有更深入了解。例如4月發生小虎鯨集體擱淺事件，藉由DNA樣本採集、保存與後續分析，可以確認這群小虎鯨是否有血緣關係，建立歷年集體擱淺小虎鯨群的親緣模式，並與亞洲其他國家的研究資料進行交叉比對，探究整個亞洲區域小虎鯨的族群結構。

花蓮漁港安檢所接獲民眾通報，奇萊鼻有鯨豚活體擱淺，團隊將鯨豚帶到岸上進行保濕及初步處置，可惜不久後動物仍失去生命跡象。圖／海洋保護署提供
花蓮漁港安檢所接獲民眾通報，奇萊鼻有鯨豚活體擱淺，團隊將鯨豚帶到岸上進行保濕及初步處置，可惜不久後動物仍失去生命跡象。圖／海洋保護署提供

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