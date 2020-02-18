不明原因手抖眼睛有棕色環 小心罹罕病「威爾森氏症」

新竹一名26歲的方小姐，數年來左手要拿東西時都會顫抖，近日因走路不穩需扶牆，到台大醫院新竹分院掛急診，經神經內科醫師診視，發現方小姐有肌張力不全、動作遲緩等神經症狀，眼睛也有典型的棕色環，檢查後確診為罕見的「威爾森氏症」，且23歲的弟弟也同樣確診為「威爾森氏症」。

台大醫院新竹分院神經部醫師李承軒表示，方小姐經安排住院抽血、驗尿、肝臟和腦部的檢查，發現血液中銅藍蛋白偏低、尿銅偏高，肝臟出現肝硬化病變，腦部核磁共振有典型表現，確診為威爾森氏症。

威爾森氏症是一種銅離子代謝異常的遺傳疾病，約3萬人中會有1人罹患，在亞洲發生率更高。由於其遺傳模式為隱性遺傳，所以父母通常並不會發病。醫師則建議方小姐的弟弟一起到院接受檢查，果然發現弟弟也有輕微手抖的症狀，最終也確診為「威爾森氏症」。

李承軒指出，威爾森氏症病患的身體無法將過多的銅離子排出，導致堆積在體內，最常影響的器官為肝臟和腦部，早期就會造成肝硬化，在2、30歲最常造成手抖、肌張力不全、面部表情僵硬、類巴金森症狀、步態不穩、吞嚥及構音障礙等神經症狀，眼睛也可能看到銅離子堆積的「棕綠色環」。

不過，威爾森氏症是少數有藥物可治療的遺傳疾病，透過藥物將身體堆積的銅離子排出，搭配低銅飲食治療，阻止疾病繼續惡化，甚至部分恢復。雖需終身治療，但未治療讓疾病持續惡化，會因嚴重的肝臟或腦部併發症死亡。

李承軒呼籲，若有不明原因的漸進性手抖、步態不穩，建議到神經科接受檢查，威爾森氏症是手抖的罕見原因之一，以便及早發現，及早治療。