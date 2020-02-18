快訊

日本再增3人確診新冠肺炎 各地疫情一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不明原因手抖眼睛有棕色環 小心罹罕病「威爾森氏症」

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
威爾森氏症病患的眼睛會因為銅離子堆積而有典型的棕綠色環。圖／台大醫院新竹分院提供
威爾森氏症病患的眼睛會因為銅離子堆積而有典型的棕綠色環。圖／台大醫院新竹分院提供

新竹一名26歲的方小姐，數年來左手要拿東西時都會顫抖，近日因走路不穩需扶牆，到台大醫院新竹分院掛急診，經神經內科醫師診視，發現方小姐有肌張力不全、動作遲緩等神經症狀，眼睛也有典型的棕色環，檢查後確診為罕見的「威爾森氏症」，且23歲的弟弟也同樣確診為「威爾森氏症」。

台大醫院新竹分院神經部醫師李承軒表示，方小姐經安排住院抽血、驗尿、肝臟和腦部的檢查，發現血液中銅藍蛋白偏低、尿銅偏高，肝臟出現肝硬化病變，腦部核磁共振有典型表現，確診為威爾森氏症。

威爾森氏症是一種銅離子代謝異常的遺傳疾病，約3萬人中會有1人罹患，在亞洲發生率更高。由於其遺傳模式為隱性遺傳，所以父母通常並不會發病。醫師則建議方小姐的弟弟一起到院接受檢查，果然發現弟弟也有輕微手抖的症狀，最終也確診為「威爾森氏症」。

李承軒指出，威爾森氏症病患的身體無法將過多的銅離子排出，導致堆積在體內，最常影響的器官為肝臟和腦部，早期就會造成肝硬化，在2、30歲最常造成手抖、肌張力不全、面部表情僵硬、類巴金森症狀、步態不穩、吞嚥及構音障礙等神經症狀，眼睛也可能看到銅離子堆積的「棕綠色環」。

不過，威爾森氏症是少數有藥物可治療的遺傳疾病，透過藥物將身體堆積的銅離子排出，搭配低銅飲食治療，阻止疾病繼續惡化，甚至部分恢復。雖需終身治療，但未治療讓疾病持續惡化，會因嚴重的肝臟或腦部併發症死亡。

李承軒呼籲，若有不明原因的漸進性手抖、步態不穩，建議到神經科接受檢查，威爾森氏症是手抖的罕見原因之一，以便及早發現，及早治療。

台大醫院 新竹 醫師
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

罕病玩家僅用「下巴」打贏《黑魂 3》的高難度BOSS奴隸騎士蓋爾

陳肇隆拚卓越 帶領全球活體肝移植

許金川／防冠狀病毒外 也防B肝、C肝

全美肝臟移植新規 「瀕危優先」今起上路

相關新聞

不明原因手抖眼睛有棕色環 小心罹罕病「威爾森氏症」

新竹一名26歲的方小姐，數年來左手要拿東西時都會顫抖，近日因走路不穩需扶牆，到台大醫院新竹分院掛急診，經神經內科醫師診視...

新竹州廳廁所改建成藝展風格 上廁所像走進藝術館

新竹市政府預計改造110座公廁，其中新竹州廳2間廁所完成整建，一改過去老舊潮濕，溫暖燈光與磚紅色牆面有如藝展空間，堪稱公...

桃園居家檢疫激增仍有2042人 市府補助里幹事追蹤話費

新冠肺炎出現本土死亡案例疫情擴大，桃園市居家檢疫人數激增，市府民政局累計居家檢疫達2498人，其中456人解除檢疫，市長...

水稻保險受理 苗栗縣府農業處加碼補助

農委會推動試辦水稻保險補助50％保險費，苗栗縣1、2期水稻種植面積約1萬2千公頃，去年投保水稻公頃面積689公頃，苗栗縣...

南庄鄉長補選若無意外變化 3強鼎立

苗栗縣南庄鄉長補選今天受理候選人登記最後1天，截至中午3人登記，若沒有意外，補選將是前鄉長邱梓增太太羅春蓮「代夫出征」，...

儲水備用 觀音及觀音工業區全區37大停水

桃園市觀音區、觀音工業區全面大停水。桃園市府經發局今天中午表示，根據自來水公司公告，為配合市府新建工程處辦理桃園市觀音區...

竹北停車場BOT案引進竹縣首座影城 今開工2022年啟用

新竹縣「竹北市自強七街立體停車場BOT案」今天開工動土，由新竹縣長楊文科與龍享廣場公司董事長魏博元等人進行動土儀式，興建...

影／新冠肺炎疫情 20日起進出苗栗縣府大樓量體溫

新冠肺炎疫情延燒，苗栗縣政府加強防疫，從本月20日起規定，員工、與赴縣府辦公大樓洽公民眾，量體溫及噴洗手液防疫措施，若出...

海岸線上新景點 竹市府打造那魯灣部落地景式文化聚落

新竹市香山區那魯灣聚落是台灣西海岸唯一靠海的阿美族部落，市府今天宣布推動「文化聚落新建工程」，將在那魯灣公園旁基地新建一...

生理期大出血、血塊如「仙草凍」經中醫調理半年改善

一名47歲的婦人，月經來時突然大量出血，次月生理期時出現重盜汗險暈眩狀況無法上班，緊急掛急診，婦產科醫師檢查後，發現有一...

影／苗栗中小學運動會登場 開學前首見大批學生場合

苗栗縣中等學校及國小聯合運動會上午登場，隊職員超過2000人參加，這也是25日開學前，縣內學生聚集人數最多的場合，縣府教...

地主們無償捐地 平鎮工業區連外路變寬尖峰時輕鬆會車

桃園市平鎮區工業南路道路拓寬工程昨天舉辦完工通車典禮，雖然長只有183公尺，但是如果沒有路旁地主及前湧安里里長慷慨捐出土...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。