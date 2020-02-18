水稻保險受理 苗栗縣府農業處加碼補助

農委會推動試辦水稻保險補助50％保險費，苗栗縣1、2期水稻種植面積約1萬2千公頃，去年投保水稻公頃面積689公頃，苗栗縣農業處鼓勵稻農投保，今年度縣府提高補助，補助比例依農友自行負擔保險費比例，補助同等比例，最高補助25％，今年1期水稻保險受理投保到3月31日，請農友多參考，踴躍投保。

苗栗縣政府農業處農務科指出，氣候環境變遷，天然災害發生強度及頻率不斷增加，影響種稻農友收益及財產安全，分散農業經營風險，農委會推動試辦水稻保險。

農務科指出，水稻保險，由保險公司推出「富邦產物水稻區域收穫農作物保險」商品，只要投保水稻所在的鄉鎮市平均收穫量，低於該鄉鎮市的保證收穫量，則該鄉鎮市所有投保的田區皆可獲得理賠，無須個別勘查認定。

農務科說，苗栗縣水稻1、2期種植面積約1萬2千公頃，但去年投保水稻面積689公頃，由於農委會補助50％保險費外，縣府今年度提高補助，補助比例依農友自行負擔保險費比例，補助同等比例，最高補助25％，但農友應自付保險契約投保比例達10％，縣府才給予補助，若有啟動理賠時，賠償金額則依保險費比例計算。

舉例來說，農友自行負擔25%保險費，縣府則同樣補助25%保險費，加上農委會補助50%，投保的保險費合計為100%，倘啟動理賠，農友可獲100%賠償金額。若農友自行負擔15%保險費，縣府同樣補助15%保險費，加上農委會補助50%，投保的保險費為80%，倘啟動理賠，農友僅可獲得80%賠償金額。

農務科表示，除了水稻保險加碼補助外，苗栗縣指定投保作物高接梨穗（果），今年也加碼補助，鼓勵梨農投保，中央補助一半，縣府再加碼補助，等於農民只要自付保費六分之一，就能獲雙重保障。

農業處提醒，有意願投保的農友把握時間到今年3月31日，向當地農會或富邦保險公司洽辦。