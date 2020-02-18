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南庄鄉長補選若無意外變化 3強鼎立
苗栗縣南庄鄉長補選今天受理候選人登記最後1天，截至中午3人登記，若沒有意外，補選將是前鄉長邱梓增太太羅春蓮「代夫出征」，對上南庄鄉公所前秘書徐沐蘭、南庄鄉民代表會主席黃順源，3強鼎立。
邱梓增被落選對手國民黨劉月梅起訴當選無效，苗栗地方法院判決駁回，台中高等法院上個月判決邱梓增當選無效定讞，補選登記到今天下午5點，政壇人士認為選情應該不會有變化，無黨籍羅春蓮代夫出征，國民黨補選沒有不提名，徐沐蘭、黃順源「兄弟爬山各自爬山」。
黃順源認為南庄鄉早期以農業為發展根基，隨著時代進步，觀光產業帶進人潮，南庄逐步成為全台值得造訪鄉鎮之一，他說，他以身為南庄人為榮，參加補選主張農業、觀光一定要齊心並進，因為農業是南庄的本，觀光是南庄再發展的基石，因此農業及觀光，結合國際慢城的美名，南庄一定能成為苗栗最驕傲的鄉鎮。
徐沐蘭則推出「點亮南庄 慢城觀光」政見，包括提升南庄知名的國際慢城，建置慢城入口印象，蓬萊觀光護魚步道亮點延伸周規畫，東河向天湖周邊與原住民特色攤販規畫，南江精緻農業、老街再造、左岸咖啡區、街頭藝人表演區，東村西村老街地方特色亮點藝術裝置，峨眉、田美、獅山佛教聖地宗教園區規畫等。
羅春蓮的政見，延續發放老人3節禮金，延續加保鄉民意外保險，延續加保原住民、弱勢族群、農民等微型意外保險，延續加強編列社區、社團補助款，延續推動公有市場改建，持續推動員林、南富精緻農業專區，持續推動蓬萊溪護岸工程，推廣護魚步道觀光，持續推動獅頭山宗教文化園區，重回國內12大風景名勝區等。
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