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儲水備用 觀音及觀音工業區全區37大停水

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
自來水公司配合桃園市府新建工程處辦理觀音區草漯第1、3、6區整體開發市地重劃統包工程施工，觀音區及觀音工業區全區3月7日9時起到24時止停水15小時。示意圖／資料照片
自來水公司配合桃園市府新建工程處辦理觀音區草漯第1、3、6區整體開發市地重劃統包工程施工，觀音區及觀音工業區全區3月7日9時起到24時止停水15小時。示意圖／資料照片

桃園市觀音區、觀音工業區全面大停水。桃園市府經發局今天中午表示，根據自來水公司公告，為配合市府新建工程處辦理桃園市觀音區草漯第1、3、6區整體開發市地重劃統包工程施工，觀音區及觀音工業區，3月7日9時起到24時止，將停水15小時，影響3142戶，請民眾預先儲水備用。

自來水公司3月7日9時到24時停水區域，包括觀音區及觀音工業區全區。經發局提醒民眾預先在停水前6小時儲水備用，並請節約用水，避免停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，若恢復供水，仍未通水問題，請洽自來水公司免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢，該局將持續督促自來水公司儘速復水，降低民眾用水不便。

自來水公司配合桃園市府新建工程處辦理觀音區草漯第1、3、6區整體開發市地重劃統包工程施工，觀音區及觀音工業區全區3月7日9時起到24時止停水15小時。記者曾增勳／翻攝
自來水公司配合桃園市府新建工程處辦理觀音區草漯第1、3、6區整體開發市地重劃統包工程施工，觀音區及觀音工業區全區3月7日9時起到24時止停水15小時。記者曾增勳／翻攝

停水
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