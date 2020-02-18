竹北停車場BOT案引進竹縣首座影城 今開工2022年啟用

新竹縣「竹北市自強七街立體停車場BOT案」今天開工動土，由新竹縣長楊文科與龍享廣場公司董事長魏博元等人進行動土儀式，興建工期預計2年，預計2022年1月完工，當年7月開幕。

此案位於竹北市公園段470-1地號（自強南路與成功二街交叉口），是新竹縣縣重大停車場設施BOT招商案，獲財政部核定達16億元，一年的固定權利金540萬元，許可業者營運年限為50年。提供停車外，也打造新竹縣第一個「五星級電影院」，及餐飲業、百貨業等，讓本縣交通、娛樂、生活更便利。

楊文科表示，立體停車場BOT案未來有電影院，這是竹北的一個創舉，代表竹北正面臨關鍵起飛時代，去年統計分析，2019年竹北淨遷入人口有6千多人，目前到達19.6萬，預計會破20萬。因為越來越多年輕人到竹北居住，縣府積極推動公園設施、娛樂活動等，今天動工有電影院、商場等，也是年輕人們所需要的。

楊文科強調，招商引資是新竹縣重要的施政策略，公共建設的開闢更是新竹縣政府不落人後的目標，BOT案的推動除了可以創造民間投資，同時對於提振經濟、帶動周邊產業創新升級、創造就業機會、甚至是提高一個區域的城市地位，都具有指標性效果。

這次龍享廣場公司已與龍祥電影集團簽訂合作契約，將在竹北打造五星級的電影院與特色美食商城，魏博元說，將擁有15個影廳1500個席位，另為敦親睦鄰，也釋出善意打造300坪的公益空間。魏博元還說，距離這裡不到300公尺，未來豐邑也會有一個商場，希望透過群聚效應，多個商場起來，讓此區域更興盛，吸引更多消費者前來。