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影／新冠肺炎疫情 20日起進出苗栗縣府大樓量體溫
新冠肺炎疫情延燒，苗栗縣政府加強防疫，從本月20日起規定，員工、與赴縣府辦公大樓洽公民眾，量體溫及噴洗手液防疫措施，若出現體溫超過攝氏37.5度，詢問相關旅遊史，若有到疫區旅遊史，將通報衛生局，若沒有則請民眾自行就醫。
受到新冠肺炎疫情影響，苗栗縣政府行政處指出，從2月20日起各辦公大樓入口，採單一入口，啟動量起豱與噴洗手液防疫措施。
行政處指出，若體溫超過37.5度，會詢問民眾相關旅遊史，若有到疫區的旅遊史，將通報衛生局，若無會勸導民眾自行就醫。
苗栗縣政府共有三處辦公大樓，第一、第二與第三辦公大樓，另外府外單位，環保局、文觀局與衛生局，縣府在2009年H1N1新型流感時，購買一台紅外線熱像測溫儀，這台將會設在第一辦公大樓入口檢測，設定只要體溫超過37.5度，就會出現警示聲響；另外，第二辦公大樓與第三辦公大樓與府外局處則是採額溫槍量測與噴洗手液等防疫措施。
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