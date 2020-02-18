影／新冠肺炎疫情 20日起進出苗栗縣府大樓量體溫

新冠肺炎疫情延燒，苗栗縣政府加強防疫，從本月20日起規定，員工、與赴縣府辦公大樓洽公民眾，量體溫及噴洗手液防疫措施，若出現體溫超過攝氏37.5度，詢問相關旅遊史，若有到疫區旅遊史，將通報衛生局，若沒有則請民眾自行就醫。

受到新冠肺炎疫情影響，苗栗縣政府行政處指出，從2月20日起各辦公大樓入口，採單一入口，啟動量起豱與噴洗手液防疫措施。

行政處指出，若體溫超過37.5度，會詢問民眾相關旅遊史，若有到疫區的旅遊史，將通報衛生局，若無會勸導民眾自行就醫。