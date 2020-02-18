防範新冠肺炎 鄭文燦盼交通運輸達每日一口罩目標

桃園市長鄭文燦今天表示，隨著新冠肺炎疫情的擴散，防疫工作除了要高標準，中央與地方一條心，更需要民眾完全配合，市府也希望針對交通運輸業，能達成每日一口罩的政策。

鄭文燦上午到龜山區視察易廷企業工廠口罩增產情形後，接受媒體聯訪，被問及部分患者在進入台灣時可能無症狀，桃園身為國家門戶，是否有研擬防範無症狀帶原者。他說，中央流行疫情指揮中心針對入境遊客有防疫規定，相信機場會依規定處理。

鄭文燦表示，市府希望轄內交通運輸業能達到每日一口罩的政策，目前已由交通局彙整需求，包括公車、計程車及復康巴士司機。至於機場營運量減半對桃園市帶來的衝擊，市府也會將受影響產業所遭遇的問題彙整，希望提供協助。

鄭文燦指出，機場營運量減半帶來的衝擊，桃園大眾捷運公司所營運的機場捷運也受到影響，過年前後運量降低了15%到20%左右，以往每天有7萬5000人到8萬人的運量，目前只剩6萬人左右。

鄭文燦說，在居家檢疫作業方面，市府會依規定，要求檢疫、隔離對象須待在家裡14天，期間民政人員會主動聯絡協助減少風險，依照防疫指揮中心的規定進行較徹底的隔離。防疫需要高標準，也需要地方、中央一條心，更需要民眾完全配合，這樣防疫才會成功。

對於記者詢問，防疫工作是否要升級，鄭文燦指出，防疫等級是按照「傳染病防治法」設定，部分涉及國安層面問題，相信總統蔡英文自有考量，目前很多防疫的新規定會滾動式檢討，有時候會採取不同的防疫作為，但相信各方面的建議，指揮中心的指揮官跟同仁應該都聽到了，請民眾不用擔心。