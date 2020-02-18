海岸線上新景點 竹市府打造那魯灣部落地景式文化聚落

新竹市香山區那魯灣聚落是台灣西海岸唯一靠海的阿美族部落，市府今天宣布推動「文化聚落新建工程」，將在那魯灣公園旁基地新建一個總樓地板面積 1104平方米半開放式的海岸文化聚落，除有部落集會空間、景觀高塔、教室、圓形廣場等原民文化設施，還可串聯周遭海山漁港、定置漁場、南港賞鳥區等知名旅遊區，成為17公里觀光海岸線上的原味新景點。

市府民政處表示，日前原民會主委夷將·拔路兒Icyang·Parod率團隊到那魯灣聚落視察，肯定林智堅對竹市原住民族的照顧，改造那魯灣公園，把荒地變綠地，因此，原民會透過「前瞻基礎建設計畫」補助市府3500萬元預算，辦理那魯灣文化聚落新建工程，不僅為落實總統蔡英文提出的都市原住民族居住權政策，也是為了讓族人有個生活、休憩及辦理祭典的綜合空間，延續原民傳統文化。

民政處長倪冠勛說，阿美族頭目李金文30年前從台東成功鎮搭船出發，一面捕魚、一面尋找適合落腳的地方，最後決定和族人移居到香山區，打造那魯灣部落。為保留當年那魯灣村族人的生活精神，市長林智堅提出新竹市原住民文化產業園區計畫，去年底完成環境綠美化改善工程，並成功向原民會爭取到預算，打造文化聚落新建工程，預計本月底完成上網招標作業。